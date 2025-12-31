الخميس 01 يناير 2026
الأمن يكشف ملابسات فيديو إطلاق أعيرة نارية عقب إعلان نتيجة الانتخابات بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تجمع عدد من أنصار أحد المرشحين بمحافظة سوهاج عقب الإعلان عن فوزه بانتخابات مجلس النواب، مع سماع صوت إطلاق أعيرة نارية، ما أثار حالة من الجدل بين المتابعين.


وبالفحص، تبين عدم ورود أية بلاغات رسمية فى هذا الشأن، كما تمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط صاحب الحساب المتداول للفيديو، وتبين أنه من ذات عائلة المرشح المشار إليه ومقيم بمحافظة سوهاج، وبحوزته هاتف محمول.

وبفحص الهاتف، تبين احتواؤه على مقطع الفيديو الأصلى دون أصوات إطلاق نار، وبمواجهة المتهم أقر بقيامه بفبركة وتعديل المقطع من خلال تركيب صوت إطلاق أعيرة نارية عليه، بدافع الابتهاج بفوز المرشح المذكور.

