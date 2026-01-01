الخميس 01 يناير 2026
حوادث

ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة

غسل الاموال
غسل الاموال
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على عنصرين جنائيين لغسل 120 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمخدرات  بمحافظة الجيزة.

 

غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة 

جاء ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، واضطلع  قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عنصرين جنائيين.

وجاء ذلك لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، من خلال محاولة إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، وذلك عبر شراء العقارات والسيارات.

وأسفرت التحريات عن أن القيمة المالية لأعمال غسل الأموال تُقدّر بنحو 120 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجاري العرض على جهات التحقيق المختصة.

