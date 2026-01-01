الخميس 01 يناير 2026
الأمن يكشف ملابسات اتهام سائق لضابط شرطة بتغريمه مخالفتين بدون وجه حق بالجيزة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات اتهام قائد سيارة ضابط شرطة بتغريمه مخالفتين مروريتين دون وجه حق بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك بعد رصد أجهزة الأمن ، مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن اعتراض قائد سيارة نقل بزعم قيام أحد ضباط الشرطة بتحرير المخالفات ضده دون مبرر.

وبالفحص تبين أن قائد السيارة ارتكب فعليًا مخالفتين، هما: "السير فى الأوقات غير المصرح بها" و"عدم حمل رخصة تسيير السيارة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وعلى جانب آخر، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تجمع عدد من أنصار أحد المرشحين بمحافظة سوهاج عقب الإعلان عن فوزه بانتخابات مجلس النواب، مع سماع صوت إطلاق أعيرة نارية، ما أثار حالة من الجدل بين المتابعين.


وبالفحص، تبين عدم ورود أية بلاغات رسمية فى هذا الشأن، كما تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط صاحب الحساب المتداول للفيديو، وتبين أنه من ذات عائلة المرشح المشار إليه ومقيم بمحافظة سوهاج، وبحوزته هاتف محمول.

وبفحص الهاتف، تبين احتواؤه على مقطع الفيديو الأصلى دون أصوات إطلاق نار، وبمواجهة المتهم أقر بقيامه بفبركة وتعديل المقطع من خلال تركيب صوت إطلاق أعيرة نارية عليه، بدافع الابتهاج بفوز المرشح المذكور.

