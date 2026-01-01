الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط شخص بسوهاج لإضرامه النار في توك توك بسبب خلافات أسرية

حريق توكتوك
حريق توكتوك
18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بسوهاج ملابسات مقطع فيديو يظهر قيام شخص بسكب مادة قابلة للاشتعال على مركبة "توك توك" وإضرام النيران بها.

بالفحص تبين أن الحريق نشب بمركبة "توك توك بدون لوحات معدنية" ملك ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة طما، أثناء توقفها أمام منزلها دون وقوع إصابات.

وبسؤال مالكتها أشارت إلى أن شقيق زوجها عامل مقيم بذات العنوان هو من قام بإشعال النيران بسبب خلافات حول الميراث.

تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة استعراض القوة والتهديد بالعنف 

بحسب القانون في المادة 375 مكرر: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير كل من فعل الآتي:

استعراض القوة أو لوح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ.

كما نصت المادة 375 مكرر ( أ ) على: يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سوهاج توك توك حريق مركبة خلافات أسرية النيران ضبط مرتكب الامن العام بلاغات مواقع التواصل وزارة الداخلية الحوادث

مواد متعلقة

ضبط تشكيل عصابي للنصب عبر مواقع التواصل بزعم بيع تكاتك ودرجات بأسعار مخفضة

ضبط 15 طن دقيق مهرب و5 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالعملة

حملات مرورية تضبط 95 ألف مخالفة و61 حالة تعاطي مخدرات

ضبط 3 سيدات بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب العامة بالإسكندرية

مشاجرة بالأسلحة النارية في مدينة بدر لخلافات على توريد مواد بناء

ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة

ضبط 4 رجال و7 سيدات لاستغلال 15 حدثا في أعمال التسول بالجيزة

حركة المرور اليوم بالقاهرة والجيزة والقليوبية

الأكثر قراءة

وفاة المذيعة بالتلفزيون المصري نيفين القاضي

ينتظر الناس البشارة.. احذروا الإحباط!

درجات الحرارة اليوم الخميس أول أيام السنة الجديدة في محافظات مصر

عودة القوة الضاربة، تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بنين بدور الـ16 بأمم أفريقيا

العربية للتصنيع تكشف مراحل تطوير مصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق "سيماف"

العليمي يكشف حقيقة القطيعة بين اليمن والإمارات بعد إنهاء التواجد العسكري لها في البلاد

ضبط شخص اقتحم منزل زوجته وحطم محتوياته بالشرقية

أبرزها مواجهة الزمالك والاتحاد، مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

خدمات

المزيد

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري في البنوك الرئيسية اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

البيضاء تقفز 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 1 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، الطماطم تقفز إلى 10 جنيهات بسوق الجملة وانخفاض 8 أصناف

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل ارتداء الأسود حدادًا على المتوفى لفترة طويلة حرام؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم تهذيب الحواجب في المنام وعلاقته بتحقيق أرباح كثيرة

مع بداية 2026، الشيخ عطية صقر يوضح موقف الإسلام من التنبؤات بأحداث العام الجديد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads