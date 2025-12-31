القبض على 3 أشخاص بتهمة الاعتداء على موظف بسبب الميراث في الشرقية

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 3 أشخاص بتهمة الاعتداء على موظف بالضرب بسبب خلافات بينهم حول الميراث في الشرقية.

رصدت وزارة الداخلية تعليقا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام آخرين بالتعدى على والده بالضرب وإحداث إصابته بالشرقية.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 22 ديسمبر الجارى تلقي مركز شرطة الزقازيق بلاغا من (موظف – مقيم بدائرة المركز "مصاب بجروح وسحجات متفرقة") بتضرره من (3 أشخاص "أبناء عمومته"– مقيمين بدائرة المركز) لقيامهم بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته لخلافات بينهم حول الميراث.



وتمكن رجال الأمن ضبط المشكو فى حقهم، وبمواجهتهم قرروا بارتكابهم الواقعة لذات الخلافات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.



وفى سياق آخر، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات من ممارسة “شخصين، سيدة”لأعمال البلطجة والتعدى على زوجها بالسب والضرب ومنعها وزوجها من دخول مسكنهما بمحافظة الغربية.

خلافات الميراث تشعل مشاجرة فى الغربية

الاعتداء على زوجين بسبب خلافات ميراث

تعود تفاصيل الواقعة لرصد منشور تتضرر فيه سيدة من قيام شخصين وسيدة بممارسة أعمال بلطجة والتعدي على زوجها بالسب والضرب، ومنعهما من دخول مسكنهما بمحافظة الغربية.

ضبط شقيقين وسيدة بالغربية للبلطجة

وأثبت الفحص عدم ورود أي بلاغات رسمية، وبسؤال الشاكية مقيمة بدائرة مركز شرطة سمنود، أكدت تضررها من شقيقين لهما معلومات جنائية وزوجة أحدهما، حيث قاموا بالسب والضرب على زوجها وإحداث كسر باليد باستخدام أسلحة بيضاء، ومنعوها وزوجها من دخول منزلهما، وذلك بسبب خلافات على الميراث، مع نشر الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي للتشهير بهم.

الإجراءات القانونية

وتمكن رجال الشرطة من ضبط المشكو في حقهم، وأقروا بارتكاب الواقعة لنفس السبب، وأفاد أحدهم بأنه تخلص من الأسلحة المستخدمة بإلقائها في أحد المجاري المائية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.