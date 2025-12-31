ضبط 5 أشخاص لإحداثهم ضوضاء أسفل منزل مواطن بالإسماعيلية عقب تداول فيديو

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بالإسماعيلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تجمع عدد من الأشخاص بسياراتهم وإحداث ضوضاء أسفل منزل صاحب الحساب.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي في هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين في المقطع وهم 5 أشخاص مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزتهم سيارتان استخدمتا في الواقعة.

وخلال المواجهة أقر المتهمون بارتكاب الواقعة بقصد المزاح، دون وجود نية لإحداث ضرر.

الإجراءات القانونية

تم التحفظ على السيارتين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبي الواقعة لضمان حقوق المتضرر والحفاظ على النظام العام.

جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

على جانب آخر، واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية تكثيف حملاته الأمنية على جميع المنافذ للسيطرة على جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، محققًا نتائج ملموسة خلال 24 ساعة.

أبرز النتائج خلال 24 ساعة

المخالفات المرورية: ضبط 3262 مخالفة متنوعة، وفى مجال الأمن العام: ضبط 47 قضية مختلفة، وتنفيذ 203 حكم قضائي متنوع.

وفى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 3 قضايا.

استمرار الحملات الأمنية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ويواصل قطاع أمن المنافذ حملاته على جميع المنافذ لضمان السيطرة الأمنية الكاملة ومنع جرائم التهريب ومخالفة الإجراءات الجمركية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.