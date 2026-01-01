في غياب محمد صلاح، موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

يستضيف فريق ليفربول، الذي يلعب بين صفوفه النجم محمد صلاح، نظيره ليدز يونايتد على ملعب "أنفيلد"، مساء اليوم الخميس، في افتتاحية العام الجديد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي.



موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

وتقام مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026، اليوم الخميس 1 يناير 2026، على ملعب أنفيلد في السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر،الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد

وتمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد عبر شاشتها، وخصصت الشبكة قناة beIN Sports 1 لإذاعة المباراة.

وكان ليفربول فاز أمام وولفرهامبتون بنتيجة (2-1) بالجولة الماضية من البريميرليج، بينما عاد ليدز عاد من ملعب سندرلاند بنقطة التعادل (1-1).



ويدخل فريق ليفربول، بقيادة مدربه الهولندي أرني سلوت، المباراة وهو يحتل المركز الرابع برصيد 32 نقطة.

غياب محمد صلاح بسبب أمم إفريقيا

ويغيب النجم المصري محمد صلاح عن ليفربول لمشاركته مع منتخب الفراعنة في بطولة كأس أمم أفريقيا "كان 2025"، المقامة حاليًا في المغرب وتستمر حتى 18 يناير المقبل.



على الجانب الآخر، يأمل ليدز يونايتد في الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب أنفيلد للهروب من خطر الهبوط.

ترتيب ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي



ويحتل ليفربول حامل اللقب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، جمعها من الفوز في 10 مباريات، والخسارة في 6 مباريات، والتعادل في مباراتين، وأحرز لاعبوه 30 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 26 هدفًا.

في المقابل، يتواجد ليدز يونايتد في المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة، جمعها من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في مثلها، والخسارة في 8 مباريات، وأحرز لاعبوه 25 هدفًا، واستقبلت شباكهم 32 هدفًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.