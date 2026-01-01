أمطار غزيزة وغيوم شديدة، موجة من الطقس السيئ بالبحيرة (فيديو وصور)

18 حجم الخط

شهدت محافظة البحيرة انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مع سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة في مدن ومراكز متفرقة بالمحافظة، بالإضافة إلى وجود رياح وغيوم كثيفة بالسماء.

حالة الطقس بمحافظة البحيرة، فيتو

انتشار كافة المعدات والأطقم الفنية للتعامل مع الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بمحافظة البحيرة

وشهدت محافظة البحيرة انتشارًا واسعا لكافة المعدات والأطقم الفنية والأجهزة وفقًا لخطة العمل المسبقة للتعامل الفوري والحد من الآثار الناجمة نتيجة حالة الطقس السيئ وأيضًا ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين وقرى المحافظة، وذلك بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية.

حالة الطقس بمحافظة البحيرة، فيتو

محافظ البحيرة تؤكد جاهزية 1500 معدة وطاقم خلال موسم الشتاء

وأشارت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر إلى أن المحافظة استعدت لموسم الشتاء والأمطار بأكثر من 1500 معدة وطاقم بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياه على الفور.

وأكدت أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير كافة الإمكانيات والدعم اللازم للفرق الميدانية لتذليل أي عقبات وضمان سلامة المواطنين، مع استمرار التواصل مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة الأحوال الجوية باستمرار وتطبيق كافة الإجراءات الاستباقية والطارئة لمواجهة آثار الطقس غير المستقر.

ودعت المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة، خاصةً في المناطق التي تشهد تجمعات مائية والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية المكشوفة، مع الإبلاغ عن أي طارئ، لضمان التدخل السريع للفرق المختصة.

