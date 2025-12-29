موقف محمد صلاح، ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية قبل الجولة الأخيرة

18 حجم الخط

ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية، يتصدر رياض محرز لاعب منتخب الجزائر ترتيب الهدافين ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب قبل انطلاق منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات.

ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية قبل الجولة الأخيرة

1- رياض محرز (الجزائر) – 3 أهداف

2 - محمد صلاح (مصر) – هدفان

2 - إلياس العاشوري (تونس) – هدفان

2 - أمادو ديالو (ساحل العاج ) – هدفان

2 - إبراهيم دياز (المغرب) – هدفان

2 - نيكولاس جاكسون (السنغال) – هدفان

2 - اديمولا لوكمان (نيجيريا) – هدفان

2 - لاسين سينايوكو (مالي) – هدفان.

تصدر ثلاث منتخبات عربية قمة ثلاث مجموعات بعد انتهاء الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الأمم الأفريقية وقبل إنطلاق منافسات الجولة الثالثة والأخيرة المقرر لها بدايتها اليوم الاثنين.

ويشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية 24 منتخبًا مقسمين على 6 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتستمر المنافسات حتى 18 يناير 2026.

وتقام منافسات دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا خلال الفترة 21 ديسمبر حتى 31 من الشهر ذاته، على أن يتأهل أصحاب المركزين الاول والثاني بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث إلى دور الـ16 من الكان الأفريقي.

وجاء ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية قبل الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات كالتالي..

ترتيب مجموعة المغرب في كأس أمم أفريقيا 2025



1- منتخب المغرب 4 نقاط.

2- منتخب مالي نقطتين

3- منتخب زامبيا نقطتين.

4- منتخب جزر القمر نقطة.

ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا 2025



1- منتخب مصر 6 نقاط.

2- منتخب جنوب أفريقيا 3 نقاط.

3- منتخب أنجولا نقطة.

4- منتخب زيمبابوي نقطة.

ترتيب مجموعة تونس في بطولة أفريقيا 2025



1- منتخب نيجيريا 6 نقاط.

2- منتخب تونس 3 نقاط.

3- منتخب تنزانيا نقطة.

4- منتخب أوغندا نقطة.

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس الأمم الأفريقية 2025



1- منتخب السنغال 4 نقاط.

2- منتخب الكونغو الديمقراطية 4 نقاط.

3- منتخب بنين 3 نقاط.

4- منتخب بوتسوانا دون نقاط.

ترتيب مجموعة الجزائر في كأس الأمم الأفريقية 2025



1- منتخب الجزائر 6 نقاط.

2- منتخب بوركينا فاسو 3 نقاط.

3- منتخب السودان 3 نقاط.

4- منتخب غينيا الاستوائية دون نقاط.

ترتيب المجموعة السادسة في كأس أمم أفريقيا



1- منتخب كوت ديفوار 4 نقاط

2- منتخب الكاميرون 4 نقاط

3- منتخب موزمبيق 3 نقاط.

4- منتخب الجابون دون نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.