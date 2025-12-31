سلوت يستعين بتجربة كلوب ويحفز لاعبي ليفربول قبل مواجهة ليدز بالدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

حرص الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، على تحفيز لاعبيه لاعبيه قبل مواجهة ليدز يونايتد، غدًا الخميس، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا أهمية المباراة في مواصلة النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ضغط المباريات وتأثيره على الصفقات الجديدة

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، أشار سلوت إلى أن ضغط المباريات وكثرتها هذا الموسم سيساعد لاعبي ليفربول الجدد على التطور مع مرور الوقت، موضحًا أن الانسجام يحتاج إلى صبر واستمرارية في العمل، قائلا: “عندما تضم عددًا كبيرًا من اللاعبين الجدد مع رحيل آخرين، فإن الأداء يتحسن تدريجيًا مع الوقت، وكلما لعب اللاعبون معًا لفترة أطول ظهر ذلك بوضوح داخل الملعب”.

الاستعانة بتجربة يورجن كلوب

وأكد مدرب ليفربول أن الفريق مرّ بظروف مشابهة في عهد المدرب السابق يورجن كلوب، مشيرًا إلى أن النتائج الإيجابية التي تحققت لاحقًا جاءت بعد فترة من العمل المشترك، قائلا: “في الموسم الماضي، وخاصة في النصف الأول، قدمنا أداءً رائعًا، وهذا نتيجة طبيعية لاستمرار اللاعبين معًا لفترة أطول”.

وتحدث سلوت عن فلوريان فيرتز، مشددًا على أن التأقلم مع أجواء الدوري الإنجليزي، يحتاج إلى وقت، خاصة للاعبين القادمين من خارج إنجلترا، قائلا: “الانتقال إلى بلد جديد ودوري بهذه الشدة ليس أمرًا سهلًا، وبعض اللاعبين يحتاجون وقتًا للتأقلم داخل وخارج الملعب”.

فيما أشاد المدرب الهولندي بأداء كورتيس جونز، الذي شارك أساسيًا في أربع مباريات متتالية، مؤكدًا أن رغبته الدائمة في الاستحواذ على الكرة وقدرته البدنية من أبرز مميزاته، قائلا: "جونز يتمتع بقدرة كبيرة على الحفاظ على لياقته، ولعب 90 دقيقة كاملة في عدة مباريات متتالية، وهو أمر مهم جدًا للفريق”.

ويحتضن ملعب "أنفيلد"، مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد، غدًا الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل "الريدز" اللقاء بطموح مواصلة التقدم في جدول الترتيب وتعزيز موقعه بين الكبار، بعدما جمع 32 نقطة وضعته في المركز الرابع حتى الآن، فيما يسعى ليدز يونايتد، صاحب المركز السادس عشر، إلى تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية في صراع البقاء والابتعاد عن مناطق الخطر.

موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

وتقام مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026، غدا الخميس 1 يناير 2026، على ملعب أنفيلد في السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر،الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد عبر شاشتها، وخصصت الشبكة قناة beIN Sports 1 لإذاعة المباراة.

وكان ليفربول فاز أمام وولفرهامبتون بنتيجة (2-1) بالجولة الماضية من البريميرليج، بينما عاد ليدز عاد من ملعب سندرلاند بنقطة التعادل (1-1).

ويغيب محمد صلاح عن صفوف ليفربول تواجده رفقة منتخب مصر المشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

