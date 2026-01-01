أخبار مصر: انفجارات تهز سويسرا وروسيا وإسرائيل، مفاجأة عن سعر الذهب اليوم، الآثار تطبق أول زيادة للأسعار في 2026

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

اليوم، ظهور نتيجة التنسيق الإلكتروني لرياض الأطفال بمدارس القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ظهور نتيجة التنسيق الإلكتروني لرياض الأطفال (المرحلة الخامسة والأخيرة) للعام الدراسي 2025 / 2026،وذلك ظهر اليوم الخميس الموافق ١ يناير 2026.

اليوم، بدء تطبيق الأسعار الجديدة لتذاكر الدخول بالمتحف المصري بالتحرير

تبدأ وزارة السياحة والآثار، اليوم الخميس، تطبيق الأسعار الجديدة لدخول المتحف المصري بالتحرير، وذلك في إطار قرار وزير السياحة والآثار شريف فتحي بإلغاء تذاكر دخول العرب ومعاملتهم بنفس معاملة الزائرين الأجانب.

خطوة أولى، قوات "الانتقالي" تسلم رسميا معسكرات ومواقع في حضرموت لـ"درع الوطن"

أعلنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، تسليم معسكرات ومواقع لقوات "درع الوطن" في محافظة حضرموت، شرقي اليمن.

أحمد السقا: سليمان عيد مش هيتحاسب وداخل الجنة وعلى مسؤوليتي الشخصية (فيديو)

بالدموع تحدث الفنان أحمد السقا عن علاقته بالراحل سليمان عيد، كاشفًا السبب وراء عدم نزوله إلى قبره لدفنه بيده كما يفعل مع باقي أصدقائه.

من الشوارع إلى المولات، أهالي الشرقية يحتفلون بالعام الجديد بمشاهد غير تقليدية (صور)

شهدت محافظة الشرقية احتشاد أعداد كبيرة من المواطنين في عدد من الميادين والشوارع الرئيسية والمراكز التجارية، احتفالًا برأس السنة الميلادية 2026، وسط أجواء احتفالية سادتها البهجة والفرحة.

الزمالك وليفربول ومانشستر سيتي، مواعيد مباريات أول أيام العام الجديد والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة والقوية في كأس العاصمة والدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2025/2026.

بشكل مفاجئ، ترامب يعلن سحب الحرس الوطني من شيكاغو وبورتلاند ولوس أنجلوس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات الحرس الوطني من مدن شيكاغو وبورتلاند ولوس أنجلوس، في خطوة تعكس تغييرًا في نهج الإدارة الأمريكية تجاه إدارة الأوضاع الأمنية داخل المدن الكبرى.

حرقوهم أحياء، مقتل 24 شخصا وإصابة 50 آخرين بهجوم أوكراني على فندق ومقهى في خيرسون

أفاد حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، صباح اليوم الخميس، بأن 24 شخصًا لقوا حتفهم فيما أصيب 50 آخرين إثر هجوم شنه الجيش الأوكراني باستخدام طائرات مسيرة على فندق ومقهى في المقاطعة.

بصور الأقمار الصناعية، خريطة المناطق المعرضة لسقوط أمطار اليوم وموقف القاهرة

نشرت هيئة الأرصاد الجوية بيان، بشأن خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم الخميس أول أيام العام الجديد 2026.

بالبالونات وقبعة سانتا كلوز، زحام في شوارع أسيوط احتفالا بالعام الجديد 2026 (فيديو)

شهدت شوارع محافظة أسيوط زحامًا شديدًا وإقبالًا ملحوظًا خاصة من الشباب للاحتفال برأس السنة واستقبال العام الجديد 2029 وسط وجود أمني مكثف من قوات الشرطة لمنع حالات التحرش والاحتكاك أو نشوب المشاجرات.

قتلى وجرحى جراء انفجار في منتجع للتزلج ببلدة كران مونتانا بسويسرا (فيديو)

أعلنت الشرطة السويسرية، اليوم الخميس، عن وقوع انفجار داخل حانوت في منتجع للتزلج بمدينة كرانس مونتانا السياحية الجبلية الفاخرة، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.

من هي الفنانة توني براكستون التي شاركت أنغام فقرة في حفل الرياض؟

شهد حفل النجمة أنغام في الرياض مفاجأة بعد مشاركة النجمة العالمية توني براكستون تقديم فقرة غنائية مميزة مع الفنانة أنغام على المسرح.

زيلينسكي: خطة تسوية النزاع في أوكرانيا جاهزة بنسبة 90% وحديثي عن السلام لا يعني الهزيمة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أن الاتفاق الخاص بتسوية النزاع في أوكرانيا جاهز بنسبة 90%.

محافظ الإسماعيلية يشارك المواطنين الاحتفال بالعام الجديد من ساحة "منتجع الفيروز" (صور)

شارك اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أهالي المحافظة احتفالاتهم بالعام الميلادي الجديد ٢٠٢٦، خلال الفعالية الكبرى التي نظمتها محافظة الإسماعيلية بساحة منتجع الفيروز بطريق البلاجات السياحي احتفالًا بالعام الجديد.

انفجار مروع في الناصرة شمالي إسرائيل ووقوع إصابات (فيديو)

وقع انفجار في مدينة الناصرة الواقعة شمالي إسرائيل، أسفر عن إصابة 12 شخصًا على الأقل اثنان منهم جراحهم خطرة.

بشاير العام الجديد، سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

استهل سعر الذهب بداية تعاملات اليوم الخميس أول أيام العام الجديد 2026، بانخفاض ملحوظ، بعد ارتفاعه في ختام تعاملات أمس آخر أيام عام 2025 بنحو 30 جنيهًا.

احتفالات أهل الإسكندرية برأس السنة، زحام في جرين بلازا والفنادق كاملة العدد (صور)

توافد المئات من أهالي الإسكندرية، إلى الشوارع والمولات والمناطق السياحية فى المدينة الساحلية، للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة 2026، والكريسماس رغم الطقس السيئ والبرودة الشديدة.

صحيفة ألمانية: فرنسا وبريطانيا مستعدتان لإرسال قوات إلى أوكرانيا دون تفويض أممي أو أوروبي

أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الخميس، بأن فرنسا والمملكة المتحدة مستعدتان لإرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا لمراقبة وقف محتمل لإطلاق النار، حتى من دون الحصول على تفويض من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.