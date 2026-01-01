الخميس 01 يناير 2026
اليوم، ظهور نتيجة التنسيق الإلكتروني لرياض الأطفال بمدارس القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ظهور نتيجة التنسيق الإلكتروني لرياض الأطفال (المرحلة الخامسة والأخيرة) للعام الدراسي 2025 / 2026،وذلك ظهر اليوم الخميس الموافق ١ يناير 2026.
 

تعليم الجيزة يعلن التنسيق الرابع لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025 / 2026

تعليم القليوبية تعلن جدول امتحانات الإعدادية


وأكدت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم، أن الاستعلام عن النتيجة متاح من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي عبر هذا الرابط.


 

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه ولأول مرة بمحافظة القاهرة، قبول جميع الأطفال المتقدمين ممن تجاوزت أعمارهم خمس سنوات بالصف الأول لرياض الأطفال (KG1) خلال الفصل الدراسي الأول، في خطوة تعكس حرص الدولة على إتاحة فرص التعليم المبكر لجميع أبناء المحافظة.

جدير بالذكر أن عدد الأطفال المقبولين برياض الأطفال تجاوز 31 ألف طفل على مستوى محافظة القاهرة، بما يعكس الجهود المبذولة للتوسع في إتاحة أماكن برياض الأطفال وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على استمرار العمل من أجل تطوير المنظومة التعليمية وتحقيق مستقبل تعليمي أفضل.

