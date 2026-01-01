الخميس 01 يناير 2026
موعد مباراة مصر وبنين في دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا

منتخب مصر،فيتو
أمم أفريقيا 2025، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة منتخب بنين في دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا، لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها المغرب حاليا وحتى 18 يناير المقبل.

موعد مباراة منتخب مصر ضد بنين

وتقام مباراة منتخب مصر في دور الستة عشر ببطولة أمم أفريقيا 2025 أمام بنين يوم الإثنين المقبل 5 يناير 2026، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

وتنقل مباراة مصر ضد بنين عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وبنين عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

منتخب بنين، فيتو
ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء دور المجموعات

واحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية في أمم إفريقيا برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز على زيمبابوي 2-1 في الجولة الأولى، ثم الفوز على جنوب أفريقيا بهدف في الجولة الثانية، ثم التعادل سلبيا مع أنجولا في الجولة الأخيرة.

وفي المرتبة الثانية جاء منتخب جنوب إفريقيا بـ6 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على أنجولا 2-1 ثم الخسارة أمام مصر بهدف، ثم الفوز في لقاء اليوم على زيمبابوي 3-2.

ترتيب مجموعة مصر، فيتو
طريق منتخب مصر لنهائي كأس الأمم الأفريقية 

وحال تأهل منتخب مصر للدور ربع النهائي، سيكون على موعد مع مواجهة قوية أمام الفائز من مباراة كوت ديفوار (حامل اللقب) وبوركينا فاسو.

وحال تأهل منتخب مصر إلى الدور قبل النهائي، سيكون أمام مواجهة قوية مع أحد منتخبات مالي أو تونس أو السنغال أو السودان.

