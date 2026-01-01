من الشوارع إلى المولات، أهالي الشرقية يحتفلون بالعام الجديد بمشاهد غير تقليدية (صور)

18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية احتشاد أعداد كبيرة من المواطنين في عدد من الميادين والشوارع الرئيسية والمراكز التجارية، احتفالًا برأس السنة الميلادية 2026، وسط أجواء احتفالية سادتها البهجة والفرحة.

تزيين الجِمال بالبالونات والزينة

احتفالات رأس السنة الميلادية، وشهدت الشوارع والمناطق الحيوية مظاهر احتفال متنوعة، حيث جرى تزيين الجِمال بالبالونات والزينة، في مشاهد لافتة جذبت انتباه المارة، ولاقت تفاعلًا واسعًا من المواطنين، خاصة الأطفال، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية.

فيما استعدت مجموعات شبابية لإطلاق الألعاب النارية والشماريخ، ابتهاجًا بقدوم العام الجديد، في عدد من المناطق، وسط متابعة وتنظيم من الجهات المعنية لضمان سلامة المواطنين.

رفع حالة الطوارئ بجميع كنائس المحافظة

وفي إطار الاستعدادات والتنظيم، أعلنت محافظة الشرقية رفع حالة الطوارئ بجميع كنائس المحافظة، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، مع تسيير دوريات أمنية راكبة، وإقامة حواجز حديدية بمحيط أماكن التجمع، إلى جانب الدفع بسيارات الإسعاف؛ لتأمين الاحتفالات وضمان سلامة المواطنين خلال الاحتفالات.

أصدر المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعدادات القصوى وخاصة بمحيط الكنائس ودور العبادة والأديرة، للاستعداد للاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات النظافة بالشوارع والمتنزهات العامة والحدائق ورفع الإشغالات والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة ورفع أي مخلفات متراكمة في مناطق الاحتفالات وحول دور العبادة والكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها.

خطة الشرقية لتأمين محيط الكنائس ودور العبادة

وجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بضرورة التنسيق مع قوات الأمن ورجال المرور لوضع خطة لتأمين محيط الكنائس ودور العبادة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على المنشآت الدينية وتوفير الأجواء اللازمة لقضاء الأعياد في المتنزهات والحدائق في جو من البهجة والسرور.

أمر المهندس حازم الأشموني برفع درجة الاستعدادات بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات بأقسام الطوارئ بالمستشفيات وتوافر أكياس الدم ومشتقاته ببنوك الدم ومنع الإجازات بالمستشفيات طوال فترة الاحتفالات مشددًا إلى تكثيف الحملات الرقابية على منافذ تقديم الأغذية على المحلات والمطاعم والمخابز والمجازر وثلاجات حفظ الأغذية بنطاق المحافظة.

