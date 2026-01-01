الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية بمستهل تعاملات 2026

الدولار
الدولار
18 حجم الخط

البنك المركزي المصري، شهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه، خلال حركة التعاملات الآخيرة، ويعد الدولار الأمريكي العملة الأجنبية الأكثر تداولا داخل البنك المركزي والبنوك المصرية نظرا لدوره الرئيسي في حركة التجارة الدولية. 

الدولار - فيتو 
الدولار - فيتو 

أسعار الدولار في البنوك اليوم

جاءت قيمة الدولار في البنك المركزي المصري كالتالي: 
47.60 جنيها للشراء.
47.73 جنيها للبيع.  

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار:

47.65 جنيها للشراء.
47.75 جنيها للبيع.

أما في البنك الأهلي المصري، استقرت الأسعار عند:

47.65 جنيها للشراء.
47.75 جنيها للبيع.

وفي بنك كريدى أجريكول، سجل الدولار:

47.59 جنيها للشراء.
47.69 جنيها للبيع.

وفي البنك بنك قطر الوطنى، استقرت الأسعار عند:

47.59 جنيها للشراء.
47.69 جنيها للبيع.

تقلبات سعر الدولار مباشرة في أسعار السلع والخدمات

وتؤثر تقلبات سعر الدولار مباشرة في أسعار السلع والخدمات المستوردة، ما يجعله محل متابعة دائمة من جانب المواطنين والمستثمرين ويتم تحديد سعر الدولار استنادًا إلى آليات العرض والطلب، بالإضافة إلى السعر الرسمي الصادر عن البنك المركزي.

مؤشر لقوة العملة المحلية

ويمثل سعر الدولار مؤشرا مهمًا يعكس قوة الجنيه المصري أمام العملة العالمية الأكثر استخدامًا ويحدد البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار بناءً على حركة السوق، مع مراعاة السياسات الاقتصادية والتطورات العالمية المؤثرة في الاقتصاد المحلي. 

الدولار كمقياس للقوة الاقتصادية عالميا

ويعتبر الدولار أيضًا أداة أساسية لقياس قوة الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالعملات الرئيسية مثل (اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني)، ويعد مؤشر الدولار من أهم المؤشرات التي تستخدم لتقييم أداء العملة الأمريكية على المستوى العالمي.

<span style=
الدولار، فيتو

أسباب استقرار الدولار في السوق المصرية

-شهد سعر الدولار مؤخرًا حالة من الانخفاض داخل البنك المركزي والبنوك، ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها:

-الجهود الحكومية الرامية إلى دعم الاقتصاد.

-السيطرة على معدلات التضخم. 

-زيادة موارد النقد الأجنبي، مثل تحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، ونمو قطاع السياحة. 

<span style=
سعر الدولار اليوم، فيتو

هيمنة الدولار عالميا

وتستمد قوة الدولار جزءا كبيرا من ضخامة الاقتصاد الأمريكي، الذي يوازي حجمه مجموع اقتصادات الصين واليابان وألمانيا تقريبا، وتتمتع الولايات المتحدة بأسواق مالية هي الأكبر والأكثر سيولة عالميا، إذ تضم العديد من الشركات العملاقة والمتقدمة.

اقرأ أيضًا: الدولار وصل لكام النهارده؟ 

كما تعد سوق سندات الخزانة الأمريكية الأكبر على مستوى العالم، بحجم يقترب من 27 تريليون دولار، مما يجعل الأسواق الأمريكية الوجه الأولى للشركات الباحثة عن السيولة، سواء عبر بيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الدولار اسعار الدولار فى البنوك أسعار الدولار في البنوك اليوم البنك المركزى المصرى البنك المركزي والبنوك المصرية البنوك المصرية البنك المركزى الدولار في البنك الدولار فى البنك المركزى المصرى الدولار وصل لكام الدولار فى البنوك الدولار وصل لكام النهارده الدولار في البنك المركزي الدولار الأمريكي

مواد متعلقة

أسعار العملات مقابل الجنيه فى البنك الأهلى المصرى مساء اليوم الأربعاء

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

تراجع مفاجئ في سعر جرام الذهب , عيار 21 يصل إلى هذا المستوى

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية آخر أيام 2025

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم (آخر تحديث)

سعر جرام الذهب بالصاغة اليوم الثلاثاء، عيار 21 يسجل هذا الرقم

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الأكثر قراءة

درجات الحرارة اليوم الخميس أول أيام السنة الجديدة في محافظات مصر

بصور الأقمار الصناعية، خريطة المناطق المعرضة لسقوط أمطار اليوم وموقف القاهرة

موعد مباراة مصر وبنين في دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا

ارتفاع الأمواج يقترب من 4 أمتار، اضطراب الملاحة البحرية يضرب 9 شواطئ في البحر المتوسط

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية بمستهل تعاملات 2026

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بكأس عاصمة مصر

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي صباح اليوم الخميس

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي

خدمات

المزيد

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري في البنوك الرئيسية اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا العيد في المنام وعلاقتها بالفرح والسعادة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 1 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 1 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads