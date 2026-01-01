الخميس 01 يناير 2026
رياضة

الزمالك وليفربول ومانشستر سيتي، مواعيد مباريات أول أيام العام الجديد والقنوات الناقلة

ليفربول، فيتو
مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة والقوية في كأس العاصمة والدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2025/2026.

وتقام اليوم المباريات التالية:

مباريات اليوم في كأس العاصمة

الاتحاد السكندري × الزمالك - 5 عصرًا | أون سبورت 1

وادي دجلة × الجونة - 5 عصرًا | أون سبورت 2

الإسماعيلي × مودرن سبورت - 8 مساء | أون سبورت 1

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

ليفربول × ليدز يونايتد - 7:30 مساء | بي ان سبورت 1

كريستال بالاس × فولهام - 7:30 مساء | بي إن سبورت 2

سندرلاند × مانشستر سيتي - 10 مساء | بي إن سبورت 1

برينتفورد × توتنهام - 10 مساء | بي إن سبورت 2

