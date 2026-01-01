حرقوهم أحياء، مقتل 24 شخصا وإصابة 50 آخرين بهجوم أوكراني على فندق ومقهى في خيرسون

18 حجم الخط

أفاد حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، صباح اليوم الخميس، بأن 24 شخصًا لقوا حتفهم فيما أصيب 50 آخرين إثر هجوم شنه الجيش الأوكراني باستخدام طائرات مسيرة على فندق ومقهى في المقاطعة.



وقال سالدو على حسابه الرسمي بموقع "تليجرام":"وفقًا للبيانات الأولية، أصيب أكثر من 50 شخصًا، وقتل 24 شخصًا. الأرقام قيد التحديث. العديد احترقوا أحياءً. قُتل طفل".

وأكد سالدو بأن الهجوم وقع الليلة الماضية على موقع كان فيه المدنيون يحتفلون برأس السنة، باستخدام ثلاث طائرات مسيّرة استهدفت مقهى وفندقًا على ساحل البحر الأسود في قرية خورلا.



وأشار إلى أن الهجوم كان متعمدًا لاستهداف المدنيين، موضحًا أن إحدى الطائرات كانت محمّلة بمزيج قابل للاشتعال.

أضاف: "هذه جريمة في طبيعتها تعادل حادثة دار النقابات في أوديسا. والسخرية الخاصة تكمن في أن الضربة نُفذت بعد مراقبة الطائرة الاستطلاعية، تقريبًا قبل دقات منتصف الليل".



وأوضح أن السيطرة على الحريق تمّت فجر اليوم فقط، فيما يواصل الأطباء العمل لإنقاذ حياة المصابين. كما تعمل فرق الطوارئ على انتشال الضحايا وتقديم الإسعافات للجرحى، بينما تواصل السلطات التحقيق في ملابسات الهجوم.

وتعد مقاطعة خيرسون أحد الأقاليم في روسيا، حيث تقع في الحوض الأسفل لنهر دنيبر، ولها شاطئان يمتدان على بحر آزوف والبحر الأسود.



وأصبحت المقاطعة تابعة لروسيا الاتحادية نتيجة استفتاء أجري في سبتمبر 2022.



ويقع في الوقت الحاضر 75 بالمئة من مقاطعة خيرسون تحت السيطرة الروسية، أما الجزء الواقع على الضفة اليمنى من نهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون، فهو تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية.

