محافظ الإسماعيلية يشارك المواطنين الاحتفال بالعام الجديد من ساحة "منتجع الفيروز" (صور)

شارك اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أهالي المحافظة احتفالاتهم بالعام الميلادي الجديد ٢٠٢٦، خلال الفعالية الكبرى التي نظمتها محافظة الإسماعيلية بساحة منتجع الفيروز بطريق البلاجات السياحي احتفالًا بالعام الجديد.

وخلال جولته بين المواطنين، حرص المحافظ على تقديم التهنئة للأسر والشباب والأطفال، معربًا عن صادق أمنياته بأن يكون العام الجديد "عام خير ورخاء" على كافة ربوع مصر، وأن تظل الإسماعيلية دائمًا "عروس القنال" المتألقة بروح أهلها.

جانب من الاحتفال،فيتو

تنظيم مميز خلال الحفل

حيث شهدت ساحة منتجع الفيروز تنظيمًا مميزًا وتواجدًا أمنيًّا ملحوظًا لتأمين المواطنين والأسر الإسماعيلاوية وتأمين الاحتفالية لاستيعاب الأعداد الكبيرة، مع تقديم فقرات تعكس الهوية الثقافية للمحافظة ومنها فقرات للسمسمية والمزمار البلدي.

وقد أشاد المواطنين بهذه الفعالية التي تقام لأول مرة وفي مكان مفتوح لجميع المواطنين، مؤكدين سعادتهم بما يتم تقديمه من الجهاز التنفيذي للمواطنين في كافة المجالات ومشاركتهم جميع المناسبات.

كان قد أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على أن خطة تطوير منتجع وشاطئ الفيروز شملت جميع الخدمات والمباني والمرافق العامة، ليصبح الفيروز مركزا سياحيا متكاملا، لدعم السياحة الداخلية بالمحافظة.

معلومات عن شاطئ ونادي الفيروز

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن نادي الفيروز يعد من أهم النوادي والشواطئ السياحية بمحافظة الإسماعيلية والذي يقع على مساحة حوالي 9 أفدنة على ضفاف بحيرة التمساح.

تطوير المباني والمطاعم

وتضمنت أعمال التطوير المبنى الاجتماعي، المطعم، المطبخ، الكافيتريا، ودورات المياه، وإنشاء قاعة كبار زوار رئيسية بمظهر متطور وحضاري يتماشى مع الواجهة السياحية للنادي المطلة على بحيرة التمساح، مع الحفاظ على الطابع المعماري المميز للنادي.

تطوير الشاليهات

كما شملت أعمال التطوير الشاليهات القائمة بالنادي لتصبح غرف فندقية متطورة، وكذلك تم رفع كفاءة الشاطئ بالكامل بتصميم سياحي عصري، وشملت خطة التطوير إنشاء حمام سباحة ترفيهي.



وكانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، تفقدا مشروع تطوير نادي وشاطئ الفيروز بطريق البلاجات السياحي بحي أول مدينة الإسماعيلية.

ومن جانبها أشادت وزيرة التنمية المحلية بمستوى التطوير الجاري في نادي وشاطئ الفيروز والرؤية التي تم وضعها لهذا المشروع المهم والذي سيساهم في تعزيز مكانة المحافظة علي مستوي السياحة الداخلية والخارجية ليتحول المكان إلى مركز سياحي متكامل.

