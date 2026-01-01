زيلينسكي: خطة تسوية النزاع في أوكرانيا جاهزة بنسبة 90% وحديثي عن السلام لا يعني الهزيمة

18 حجم الخط

الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أن الاتفاق الخاص بتسوية النزاع في أوكرانيا جاهز بنسبة 90%.



وقال زيلينسكي في خطابه في تهنئته بمناسبة العام الجديد: "نحن نتحدث الآن عن 90 في المئة… جاهزية لاتفاقية السلام".

وشدد على أن الجهود الدبلوماسية المكثفة مع الحلفاء الأوروبيين والولايات المتحدة بدأت تثمر عن ملامح واضحة لمسار سياسي يمكن البناء عليه.

وأوضح أن الحديث عن السلام لا يعني بأي حال من الأحوال القبول بالهزيمة أو التفريط في السيادة الأوكرانية.

زيلينسكي ورفض قاطع لسيناريو الاستسلام أمام روسيا

وشدد زيلينسكي على أن من يعتقد أن أوكرانيا على وشك الاستسلام “مخطئ تمامًا”، مؤكدًا أن الشعب الأوكراني والجيش ما زالا متمسكين بالدفاع عن البلاد، وأن أي تسوية محتملة يجب أن تقوم على ضمانات أمنية حقيقية، واحترام وحدة الأراضي الأوكرانية، وعدم مكافأة ما وصفه بالعدوان.

بوتين: روسيا تعتقد أنها ستنتصر في أوكرانيا

في المقابل، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن روسيا تعتقد أنها ستنتصر في أوكرانيا، في إشارة إلى تمسك الكرملين برؤيته لمسار الحرب وقدرته على تحقيق أهدافه الاستراتيجية، سواء على الأرض أو على طاولة التفاوض.

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جميع الجنود والقادة في القوات المسلحة الروسية بمناسبة حلول العام الجديد، مؤكدًا تقديره لما يبذلونه من جهود وتضحيات في سبيل روسيا، ومشددًا على أن القيادة والشعب يضعون ثقتهم الكاملة فيهم.

وقال بوتين إن روسيا تؤمن بجنودها وبنصرها، موضحًا أن المسار الذي تسير فيه البلاد يستند إلى الثبات والإصرار، وأن الأهداف المعلنة ستتحقق مهما كانت التحديات، في إطار ما وصفه بالدفاع عن مستقبل الدولة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق، بأن المفاوضات مع القادة الأوروبيين وزيلينسكي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق بشأن 95% من القضايا.

واجتمع ترامب مع زيلينسكي في 28 ديسمبر بمقره في مار-أ-لاجو بفلوريدا، وعقدا بعد ذلك مكالمة هاتفية مع القادة الأوروبيين. وأشار ترامب قبل اللقاء إلى أنه أجرى اتصالًا مثمرًا للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وأوضحت قناة ABC الأمريكية أن فريق التفاوض الأوكراني قدّم تعديلات على المقترح الأمريكي للتسوية، الذي يضم 20 بندًا، شملت إعادة صياغة بعض البنود المتعلقة بالأراضي ومحطة زابوروجيه للطاقة النووية، من دون تغيير عدد البنود.

وأكد زيلينسكي أن خطة التسوية تتألف من 20 بندًا رئيسيًا.

