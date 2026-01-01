انفجار مروع في الناصرة شمالي إسرائيل ووقوع إصابات (فيديو)

18 حجم الخط

وقع انفجار في مدينة الناصرة الواقعة شمالي إسرائيل، أسفر عن إصابة 12 شخصًا على الأقل اثنان منهم جراحهم خطرة.

وذكرت قناة "كان" العبرية أن الانفجار وقع داخل متجر لبيع المشروبات الكحولية في شارع "توفيق زياد" بمدينة الناصرة، ما أدى إلى اندلاع حريق في المكان المذكور.

وهرعت عشرات الطواقم من الطوارئ والإطفاء والإسعاف إلى موقع الانفجار، وأجرت قوات الأمن عمليات تمشيط داخل المبنى للبحث عن أي عالقين، وسط محاولات للسيطرة على الحريق.

כ-12 אנשים נפצעו הלילה מפיצוץ בחנות משקאות בנצרת, מצבם של שניים מוגדר קשה. הסיבה לפיצוץ בבדיקה



(אורלי אלקלעי) pic.twitter.com/a5NgVy9CIl — כאן חדשות (@kann_news) December 31, 2025



نشرت منصات وحسابات عبرية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور توثق ما قالوا إنه آثار الانفجار الذي وقع في المحل، حيث يظهر دمار هائل في الموقع المذكور.

وأشارت مصادر إسرائيلية، في أول تعليق على الانفجار، إلى أنه تجري حاليًا معاينة موقع الحادث، وفتحت تحقيقًا للوقوف على ملابساته ومعرفة خلفيته وما إذا كانت جنائية أو متصلة بعمل عدائي.

