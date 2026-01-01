قتلى وجرحى جراء انفجار في منتجع شهير للتزلج بسويسرا (فيديو)
أعلنت الشرطة السويسرية، اليوم الخميس، عن وقوع انفجار داخل حانوت في منتجع للتزلج بمدينة كرانس مونتانا السياحية الجبلية الفاخرة، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.
وقال جايتان لاشون، المتحدث باسم شرطة كانتون فالي جنوب غربي سويسرا: "وقع انفجار ذو سبب مجهول"، مضيفًا: "هناك عدد من المصابين وعدد من القتلى".
وأشار إلى أن السلطات تواصل التحقيق لمعرفة ملابسات الانفجار وتحديد سببه.
