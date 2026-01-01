قتلى وجرحى جراء انفجار في منتجع شهير للتزلج بسويسرا (فيديو)

18 حجم الخط

أعلنت الشرطة السويسرية، اليوم الخميس، عن وقوع انفجار داخل حانوت في منتجع للتزلج بمدينة كرانس مونتانا السياحية الجبلية الفاخرة، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.

🇨🇭⚡ Several people were ki!!ed and others injured after an explosion tore through a bar in the luxury Alpine ski resort of Crans-Montana, Swiss police say.



A cantonal police spokesperson told AFP that the blast was of unknown origin while confirming multiple fatalities. pic.twitter.com/GGbEOvvKrk January 1, 2026

وقال جايتان لاشون، المتحدث باسم شرطة كانتون فالي جنوب غربي سويسرا: "وقع انفجار ذو سبب مجهول"، مضيفًا: "هناك عدد من المصابين وعدد من القتلى".

BREAKING:



Many killed and wounded in an explosion at a bar in the Swiss ski resort town of Crans-Montana pic.twitter.com/kkGaaPRcRR — Visegrád 24 (@visegrad24) January 1, 2026

وأشار إلى أن السلطات تواصل التحقيق لمعرفة ملابسات الانفجار وتحديد سببه.

