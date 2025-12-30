تجديد حبس شخص بتهمة النصب على راغبي السفر للعمل بالخارج

18 حجم الخط

أمرت نيابة الأموال العامة، بتجديد حبس أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة، لقيامه بالاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل خارج البلاد وذلك ١٥ يومًا علي ذمة استكمال التحقيقات.

وكشفت التحريات أن المتهم، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، أنشأ نشاطًا إجراميًّا منظمًا، حيث كان يروّج عبر مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات وهمية، تزعم توفير وظائف في دول عربية وأجنبية، مقابل مبالغ مالية يدفعها الضحايا تحت مسمى “رسوم إنهاء إجراءات السفر”.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وممارسة نشاطه الإجرامي كما ورد بالتحريات.



كما تم التوصل إلى عشرة مواطنين من ضحايا عمليات النصب، الذين أكدوا تعرضهم للاحتيال والاستيلاء على أموالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

عقوبة الاحتيال للسيطرة على ثروات الغير

ونصت المادة رقم ٣٣٦ على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي.

أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

