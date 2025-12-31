الأربعاء 31 ديسمبر 2025
حوادث

حالة المرور اليوم الأربعاء في القاهرة والجيزة والقليوبية

 شهدت الحالة المرورية، اليوم الأربعاء، بعض التكدسات والزحام بعدد من المناطق في القاهرة والجيزة والقليوبية، بالتزامن مع كثافة الحركة الصباحية وانتشار الخدمات المرورية لمتابعة الحالة على مدار اليوم.


القاهرة.. زحام في محاور رئيسية

 سجلت عدة مناطق بالقاهرة كثافات مرورية متوسطة إلى مرتفعة، أبرزها شارع صلاح سالم في الاتجاهين، ومحيط مدينة نصر، وشارع رمسيس، مع تباطؤ في حركة السير أعلى كوبري أكتوبر خاصة في الاتجاه القادم من الجيزة.
كما ظهرت كثافات مرورية متقطعة أعلى الطريق الدائري، لاسيما عند مناطق المرج والسلام.
 

الجيزة.. تكدسات في فيصل والهرم
 

شهدت شوارع فيصل والهرم زحامًا ملحوظًا، خاصة بالقرب من محطات المترو والمناطق التجارية، مع كثافات مرورية بمحور 26يوليو في بعض الاتجاهات.
فيما انتظمت الحركة نسبيًا بمناطق الدقي والعجوزة مع وجود تباطؤ محدود في أوقات الذروة.
 

القليوبية.. كثافات على الزراعي


سجل الطريق الزراعي بنطاق محافظة القليوبية كثافات مرورية ملحوظة، خاصة في الاتجاه القادم إلى القاهرة، مع تباطؤ الحركة بمناطق مداخل بنها وطوخ، فيما سادت سيولة نسبية بباقي الطرق.
 

جهود مرورية مستمرة


وتواصل الإدارة العامة للمرور انتشارها على كافة المحاور، مع الدفع بالأوناش وفرق التدخل السريع للتعامل مع الأعطال والحوادث المفاجئة، لضمان تسيير الحركة وتقليل زمن الزحام.

