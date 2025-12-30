فضح نفسه في إعلان، ضبط شخص بأبو النمرس لترويجه بيع سلاح ناري عبر مواقع التواصل الاجتماعي

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة، لترويجه لبيع سلاح ناري عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ضبط شخص بالجيزة لترويجه بيع سلاح ناري عبر مواقع التواصل الاجتماعي

التحريات والضبط

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، قيام شخص مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة بالترويج لبيع بندقية خرطوش مقابل مبالغ مالية عبر صفحته الشخصية على الإنترنت.

وبالفحص تم تحديد وضبط المتهم، وبحوزته السلاح الناري المعروض للبيع، وهاتف محمول احتوى على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، مع عدم حيازته لأي أسلحة أخرى.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال الواقعة.



قانون الأسلحة والذخائر

وبحسب المادة (7) من قانون الأسلحة والذخائر لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون إلى:

( أ ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.

(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.

(ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.

(د) من حكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

(هـ) من حكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.

(و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.

(ز) من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.

(ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح – وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.

(ط) من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.

وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في البنود من ب الى ح من هذه المادة.لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح.

لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة الى أخرى بغير ترخيص

وبحسب المادة (24) من قانون الأسلحة والذخائر لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة الى أخرى بغير ترخيص خاص من المحافظ أو المدير الذي تقع في دائرة اختصاصه الجهة المنقولة منها الأسلحة أو الذخائر ويبين في الترخيص كمية الأسلحة أو الذخائر المرخص في نقلها ولجهة المنقولة منها والجهة المنقولة إليها واسم كل من الراسل والمرسل إليه وكذلك خط السير ووقت النقل وأي شروط أخرى يرى فرضها لمصلحة الأمن العام.



وتضبط الأسلحة والذخائر التي تنقل بغير ترخيص وتصادر إداريًّا.

