سيرجيو راموس يقدم عرضا ضخما لشراء ناد لعب له في إسبانيا

بعد رحيله عن فريق مونتيري المكسيكي يخطط سيرجيو راموس، مدافع منتخب إسبانيا السابق، إلى خطوة غير متوقعة في مسيرته الكروية.

ويرفض راموس صاحب الـ 39 عامًا فكرة الاعتزال أملًا في المشاركة بنهائيات كأس العالم 2026 في شهر يونيو المقبل.



ويفكر راموس في خطوة جديدة ترسم ملامح مستقبله بعد اعتزال كرة القدم تتمثل في شراء فريق إشبيلية الذي بدأ مسيرته الكروية من خلاله.

ويعاني نادي إشبيلية من أزمة مالية طاحنة أثرت على نتائج الفريق في الفترة الماضية.

وقدم راموس عرضًا بمشاركة عدة مستثمرين هو الأعلى قيمة حاليًا لشراء نادي إشبيلية بحسب تقارير صحفية إسبانية.

💣 ¡BOMBAZO! SERGIO RAMOS quiere COMPRAR el SEVILLA 💣



🧠 Tiene la intención de devolver al club al sitio que le corresponde a nivel económico, institucional y deportivo.

💰 Un proyecto con inversores muy potentes y gente del mundo del fútbol.



👉 No dejaría el fútbol en activo… pic.twitter.com/9BEkBnYwwc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 1, 2026

وأبلغ المدافع السابق المالكين الحاليين برغبته في شراء النادي لإنقاذه من وضعه الحالي وإعادته للمنافسة.



وبدأ راموس رحلته في عالم كرة القدم مع النادي الإسباني خلال الفترة بين عامي 1996 إلى 2003.



ورحل راموس إلى ريال مدريد في صيف 2005 حيث أسهم في تحقيق 22 لقبا مع فريق العاصمة الإسبانية قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي ثم العودة لفترة إلى إشبيلية.

وتميز راموس خلال مسيرته بتسجيل الأهداف رغم كونه مدافعا، وسجل خلال مشواره الكروي أكثر من 145 هدفًا وصنع 43 هدفًا.

ويعد راموس أحد نجوم الجيل الذهبي لمنتخب إسبانيا الذي توج بأمم أوروبا مرتين 2008 و2012 وكأس العالم 2010.



