التشكيل الرسمي للهلال لمواجهة الخلود في الدوري السعودي

18 حجم الخط

يستعد فريق الهلال، للعب ضيفًا على الخلود، في المباراة التي تقام بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

تشكيل الهلال ضد الخلود

وكشف سيموني إنزاجي مدرب الهلال عن التشكيل الرسمي للمباراة والذي ضم كل من..

محمد الربيعي، حسان تمبكتي، يوسف أكتشيشيك، متعب الحربي، حمد اليامي، ثيو هيرنانديز، سيرجي سافيتش، محمد كنو، داروين نونيز، مالكوم فيليب، ماركوس ليوناردو.

الهلال ضد الخلود

ويلعب الهلال مباراة اليوم، وهدفه مواصلة الانتصارات، للاقتراب من صدارة الدوري السعودي، مستغلا تعثر النصر أمس أمام الاتفاق، مستعينًا بمعنوياته المرتفعة، بعد انتصاره الأخير على الخليج بنتيجة (3-2) ويسعى لمواصلة انتصاراته

وعلى الجانب الآخر، يطمح الخلود في تقديم مباراة قوية أمام الهلال وتحقيق نتائج إيجابية، مستعينًا بعاملي الأرض والجماهير.

موعد مباراة الهلال والخلود



ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي الخلود اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.



ترتيب الهلال في الدوري السعودي



ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي المركز الثاني من سلم ترتيب دوري روشن برصيد 26 نقطة حيث خاض 10 مباريات فاز في 8 وتعادل 2.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.