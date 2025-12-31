الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل الرسمي للهلال لمواجهة الخلود في الدوري السعودي

الهلال
الهلال
18 حجم الخط

يستعد فريق الهلال، للعب ضيفًا على الخلود، في المباراة التي تقام بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

 

تشكيل الهلال ضد الخلود

وكشف سيموني إنزاجي مدرب الهلال عن التشكيل الرسمي للمباراة والذي ضم كل من.. 

محمد الربيعي، حسان تمبكتي، يوسف أكتشيشيك، متعب الحربي، حمد اليامي، ثيو هيرنانديز، سيرجي سافيتش، محمد كنو،  داروين نونيز، مالكوم فيليب، ماركوس ليوناردو.

الهلال ضد الخلود

ويلعب الهلال مباراة اليوم، وهدفه مواصلة الانتصارات، للاقتراب من صدارة الدوري السعودي، مستغلا تعثر النصر أمس أمام الاتفاق، مستعينًا بمعنوياته المرتفعة، بعد انتصاره الأخير على الخليج بنتيجة (3-2) ويسعى لمواصلة انتصاراته

وعلى الجانب الآخر، يطمح الخلود في تقديم مباراة قوية أمام الهلال وتحقيق نتائج إيجابية، مستعينًا بعاملي الأرض والجماهير.

موعد مباراة الهلال والخلود 


ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي الخلود اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.


ترتيب الهلال في الدوري السعودي 


ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي المركز الثاني من سلم ترتيب دوري روشن برصيد 26 نقطة حيث خاض 10 مباريات فاز في 8 وتعادل 2.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اليوم الأربعاء تشكيل الهلال هلال السعودي داروين نونيز دوري روشن السعودي للمحترفين دوري روشن السعودي دوري السعودي

مواد متعلقة

محرز على الدكة، تشكيل الجزائر أمام غينيا الاستوائية بأمم أفريقيا

أخبار الرياضة اليوم، خسارة ثقيلة للأهلي من المقاولون، رحيل أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك، اكتمال عقد المتأهلين بأمم أفريقيا

السنغال تفوز على بنين بثلاثية ويصعدان إلى دور الـ16 في أمم أفريقيا

أمم أفريقيا، السنغال تتقدم على بنين بهدف في الشوط الأول

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الخميس

موعد مباراة الكاميرون وموزمبيق في كأس الأمم الإفريقية والقناة الناقلة

أمم إفريقيا 2025، التشكيل الرسمي لمباراة السودان ضد بوركينا فاسو

رئيس الوزراء يستعرض آليات تعظيم موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

السيسي يؤكد أهمية دور التعليم والمساجد والكنائس والإعلام في مواجهة التحديات

موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل "ليل" على منصة شاهد

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين 3 مساعدين لرئيس هيئة الرقابة المالية

كأس عاصمة مصر، بتروجيت يتقدم 2-0 على البنك الأهلي بالشوط الأول

خدمات

المزيد

ما الحد الائتماني لإصدار بطاقات بنك مصر بضمان مصرف آخر؟

أسعار الخردة في السوق المحلية اليوم الأربعاء

الفضة تهوي بأكثر من 8% والذهب يتأرجح

تعرف على سعر السكر اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية يوضح حكم التبرع بالخلايا الجذعية لأغراض علاجية

تفسير حلم سماع نباح الكلب في المنام وعلاقته بحدوث مشكلة كبيرة

موعد الليلة الختامية لـ مولد السيدة زينب 2026

المزيد
الجريدة الرسمية
ads