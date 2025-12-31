الهلال يهزم الخلود 3-1 في الدوري السعودي

18 حجم الخط

حقق فريق الهلال، انتصارا ثمينا على منافسه الخلود، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

الهلال يفوز على الخلود

تقدم الزعيم، بواسطة لاعبه الصربي، سيرجي سافيتش، الذي سجل هدف اللقاء بالدقيقة 45، من تسديدة قوية، وتعادل الخلود عبر راميرو انريكي، من ركلة جزاء بالدقيقة 45+5، وتمكن ثيو هرنانديز، من تسجيل الهدف الثاني للزعيم، بالدقيقة 61 من تسديدة رائعة، قبل أن يضيف اللاعب الفرنسي، الهدف الشخصي الثاني، والثالث للهلال، بالدقيقة 84.

وبهذه النتيجة، رفع فريق الهلال ، رصيده إلى 29 نقطة، محتلا المركز الثاني في جدول الترتيب العام لدوري روشن السعودي، وبفارق نقطتين عن النصر، المتصدر والذي تعثر في لقاء الأمس أمام الاتفاق بنتيجة 2-2.

تشكيل الهلال ضد الخلود

وكشف سيموني إنزاجي مدرب الهلال عن التشكيل الرسمي للمباراة والذي ضم كل من..

محمد الربيعي، حسان تمبكتي، يوسف أكتشيشيك، متعب الحربي، حمد اليامي، ثيو هيرنانديز، سيرجي سافيتش، محمد كنو، داروين نونيز، مالكوم فيليب، ماركوس ليوناردو.

