رياضة

موعد مباراة منتخب مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو
أمم أفريقيا 2025، أسدل الستار مساء اليوم الثلاثاء على مباريات الجولة الأخيرة في المجموعة الرابعة (مجموعة السنغال)، في بطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، وتختتم فعالياتها في الثامن عشر من يناير المقبل.

شهدت المجموعة الرابعة اليوم الإثنين مواجهتين في الجولة الأخيرة بدور المجموعات، حيث التقي التقى السنغال مع بنين، وحسمها الأول لصالحه بثنائية نظيفة ليحتل صدارة المجموعة بـ7 نقاط.

فيما جمعت المباراة الثانية منتخب بوتسوانا أمام الكونغو الديمقراطية وحسمها الأخير لصالحه بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده ل7 نقاط يحتل بها وصافة المجموعة الرابعة.

منتخب مصر يواجه بنين في ثمن النهائي

وضرب منتخب بنين موعدا مع منتخب مصر متصدر المجموعة الثانية في دور ال16 (ثمن النهائي) في بطولة أمم أفريقيا، بعد تأهل بنين كثالث عن المجموعة الرابعة 

موعد مباراة منتخب مصر وبنين

وتقام مباراة منتخب مصر القادمة في دور الستة عشر ببطولة أمم أفريقيا 2025 أمام بنين يوم الإثنين المقبل 5 يناير 2026، وتنطلق في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

تنقل مباراة مصر وبنين عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وبنين عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

 

ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء دور المجموعات

احتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية في أمم إفريقيا برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز على زيمبابوي 2-1 في الجولة الأولى، ثم الفوز على جنوب أفريقيا بهدف في الجولة الثانية، ثم التعادل سلبيا مع أنجولا في الجولة الأخيرة.

وفي المرتبة الثانية يأتي منتخب جنوب إفريقيا ب6 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على أنجولا 2-1 ثم الخسارة أمام مصر بهدف، ثم الفوز في لقاء اليوم على زيمبابوي 3-2.

ترتيب مجموعة مصر، فيتو
ترتيب مجموعة مصر، فيتو

ويحل منتخب أنجولا في المركز الثالث بنقطتين، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام جنوب إفريقيا، ثم تعادله في الجولة الثانية مع زيمبابوي بهدف لكل منهما، ثم تعادل مع منتخب مصر في الجولة الأخيرة.

ويحل منتخب زيمبابوي المركز الأخير، بعد الخسارة أمام مصر في الجولة الأولى، والتعادل في الثانية مع أنجولا 1-1، والخسارة من جنوب إفريقيا 3-2 في الجولة الأخيرة. 

