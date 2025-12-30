أخبار الرياضة اليوم، خسارة ثقيلة للأهلي من المقاولون، رحيل أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك، اكتمال عقد المتأهلين بأمم أفريقيا

18 حجم الخط

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة..

أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك، عن عدم استمراره في منصبه ورحيله بشكل رسمي. ونشر عبد الرؤوف بيانا رسميا عبر حسابه بموقع إنستجرام كتب فيه: جمهور نادي الزمالك العظيم، تقدمت اليوم باعتذار رسمي عن عدم الاستمرار في مهمتي كمدير فني لنادي الزمالك,

تعادل منتخب تونس مع تنزانيا، بهدف لمثله في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة لبطولة كأس أمم إفريقيا، التي تقام في المغرب وتستمر حتى 18 يناير القادم ليصعدا معا لدور الـ16 من البطولة.

تعادل فريقا النصر والاتفاق، (2-2)، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن السعودي في لقاء أقيم اليوم الثلاثاء. تعادل النصر والاتفاق ويعد ذلك هو التعثر الأول للنصر على مستوى النسخة الحالية من دوري روشن، بعدما حقق 10 انتصارات متتالية، ليصل إلى النقطة 31، بعد تعادل الليلة.

المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 لأمم أفريقيا 2025

وضمت قائمة المنتخبات المتأهلة كلًا من: مصر، نيجيريا، الجزائر، جنوب أفريقيا، المغرب، السودان، السنغال، الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار، الكاميرون، مالي، بنين، بوركينا فاسو، موزمبيق، تونس، وتنزانيا.

وشهد دور المجموعات منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة، حيث قدمت العديد من الفرق مستويات مميزة أسهمت في تأهلها إلى دور الـ16، الذي يُتوقع أن يشهد مواجهات قوية ومفتوحة في ظل تقارب المستويات وارتفاع سقف الطموحات.

حقق فريق المقاولون العرب فوزا كبيرا علي نظيره الأهلي بثلاثة أهداف نظيفه في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على إستاد السلام ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر

اقترب نادي برشلونة الإسباني من حسم صفقة ضم المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم من صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، جاهزية مصر الكاملة لاستضافة كبرى البطولات الكروية، مشيرًا إلى أن الإمكانات المتوفرة تؤهلها ليس فقط لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية، بل كأس العالم أيضًا.

