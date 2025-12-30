أمم أفريقيا 2025، ترتيب المجموعة الرابعة بعد انتهاء دور المجموعات

18 حجم الخط

أمم أفريقيا 2025، أسدل الستار مساء اليوم الثلاثاء على مباريات الجولة الأخيرة في المجموعة الرابعة (مجموعة السنغال)، في بطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، وتختتم فعالياتها في الثامن عشر من يناير المقبل.

شهدت المجموعة الرابعة اليوم الإثنين مواجهتين في الجولة الأخيرة بدور المجموعات، حيث التقي منتخب السنغال مع بنين، وحسمها الأول لصالحه بثنائية نظيفة ليحتل صدارة المجموعة بـ7 نقاط.

فيما جمعت المباراة الثانية منتخب بوتسوانا أمام الكونغو الديمقراطية وحسمها الأخير لصالحه بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده لـ7 نقاط يحتل بها وصافة المجموعة الرابعة.

منتخب الكونغو الديمقراطية، فيتو

ترتيب المجموعة الرابعة بعد انتهاء دور المجموعات

ترتيب المجموعة الرابعة في أمم افريقيا 2025، فيتو

منتخب مصر يواجه بنين في ثمن النهائي

وضرب منتخب بنين موعدا مع منتخب مصر متصدر المجموعة الثانية في دور ال16 (ثمن النهائي) في بطولة أمم أفريقيا، بعد تأهل بنين كثالث عن المجموعة الرابعة

مصر تتصدر المجموعة الثانية

احتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية في أمم أفريقيا برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز على زيمبابوي 2-1 في الجولة الأولى، ثم الفوز على جنوب أفريقيا بهدف في الجولة الثانية، ثم التعادل سلبيا مع أنجولا في الجولة الأخيرة.

وفي المرتبة الثانية يأتي منتخب جنوب إفريقيا ب6 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على أنجولا 2-1 ثم الخسارة أمام مصر بهدف، ثم الفوز في لقاء اليوم على زيمبابوي 3-2.

فيما ودع منتخبا أنجولا وزيمبابوي المنافسات من دور المجموعات، بعدما تجمد رصيد الأول عند نقطتين، فيما توقف رصيد زيمبابوي عند نقطة يتيمة.

وضرب منتخب مصر موعدا مع بنين في دور الستة عشر ببطولة أمم أفريقيا، في لقاء يجمعهما يوم الإثنين المقبل على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

