بدون تسجيل هدف، تأهل غريب للسودان في أمم أفريقيا

حقق المنتخب السوداني إنجازًا لافتًا بتأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا، رغم عدم تسجيله أي أهداف خلال مشواره في دور المجموعات.

السودان تتأهل بدون التسجيل

وجاء الهدف الوحيد الذي احتُسب لصالح المنتخب السوداني عن طريق مدافع منتخب غينيا الاستوائية بالخطأ في مرماه، وهو الهدف الذي قاد صقور الجديان لتحقيق فوز ثمين كان كافيًا لضمان العبور إلى الدور التالي.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية إلى مواجهة مرتقبة تجمع بين منتخبي السنغال والسودان، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

السنغال ضد السودان

ويستضيف ملعب طنجة الكبير هذه المواجهة القوية، وذلك يوم السبت 3 يناير، في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

يدخل منتخب السنغال اللقاء بعدما تصدّر مجموعته في دور المجموعات، مقدّمًا مستويات قوية تؤكد طموحاته في المنافسة على اللقب، بينما تأهل منتخب السودان إلى هذا الدور بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته، ساعيًا لمواصلة مفاجآته وتحقيق إنجاز جديد في البطولة.

وتُعد المباراة اختبارًا حقيقيًا لطموحات المنتخبين، حيث يسعى أسود التيرانجا لمواصلة مشوارهم بثبات، في حين يأمل صقور الجديان في قلب التوقعات والعبور إلى ربع النهائي.

المنتخبات التي ودعت أمم أفريقيا

وضمت قائمة المنتخبات التي غادرت البطولة دون فوز كلًا من: أنجولا، زامبيا، الجابون، غينيا الاستوائية، جزر القمر، زيمبابوي، أوغندا، وبوتسوانا.

وشهدت مباريات هذه المنتخبات تفاوتًا في المستوى والنتائج، حيث اصطدمت بعضها بقوة المنافسين، بينما عانت منتخبات أخرى من إهدار الفرص أو نقص الخبرة في التعامل مع المباريات الحاسمة، ما حال دون قدرتها على حصد النقاط الثلاث.

ويؤكد خروج هذه المنتخبات دون انتصارات صعوبة المنافسة في النسخة الحالية من البطولة، التي اتسمت بتقارب المستويات وارتفاع حدة الصراع منذ الجولة الأولى، في وقت تتطلع فيه المنتخبات المغادرة إلى تصحيح الأوضاع والاستعداد بشكل أفضل للاستحقاقات المقبلة.

فيما اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب، حيث نجح 16 منتخبًا في حجز مقعده في الدور الإقصائي من البطولة القارية.

المنتخبات المتأهلة لدور الـ16

وضمت قائمة المنتخبات المتأهلة كلًا من: مصر، نيجيريا، الجزائر، جنوب أفريقيا، المغرب، السودان، السنغال، الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار، الكاميرون، مالي، بنين، بوركينا فاسو، موزمبيق، تونس، وتنزانيا.

