الأربعاء 31 ديسمبر 2025
أخبار مصر

أسرة تحرير "فيتو" تحتفل بقدوم العام الجديد، وتتعهد بالحفاظ على ثقة القراء (صور)

احتفلت أسرة تحرير جريدة وبوابة «فيتو» بحلول عام 2026، وسط أمنيات بعام جديد يحمل المزيد من النجاح والتوفيق على المستوى الإنساني والمهني للزملاء كافة.

وأعرب الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير جريدة وبوابة فيتو، عن أمنياته لجميع الزملاء بالمؤسسة بعام جديد مليء بالإنجازات المهنية، متمنيا لهم ولأسرهم النجاح والتميز وموفور الصحة.

وثمن رئيس التحرير ما حققه الزملاء خلال عام 2025 من تغطيات على مستوى كافة فنون العمل الصحفي، التي ساهمت في تعزيز ثقة القارئ بما تقدمه “فيتو” سواء في النسخة الورقية أو عبر البوابة الإلكترونية، ومنصات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما شدد عصام كامل، على أن هدف “فيتو” كان وسيظل الالتزام بالمهنية وصدق الكلمة والمساهمة في زيادة وعي المواطن، ومساندة الوطن، متمنيا لجموع المصريين عاما مليئا بالخير والأمان والاستقرار والازدهار.

فيتو تكشف في عددها الجديد.. قهر الفلاح! الكادحون في الأرض تحت مقصلة الحكومة

فيتو تكشف في عددها الجديد، الرئيس يواجه لصوص الإرادة الشعبية

 

 

