أسرة تحرير "فيتو" تحتفل بقدوم العام الجديد، وتتعهد بالحفاظ على ثقة القراء (صور)

18 حجم الخط

احتفلت أسرة تحرير جريدة وبوابة «فيتو» بحلول عام 2026، وسط أمنيات بعام جديد يحمل المزيد من النجاح والتوفيق على المستوى الإنساني والمهني للزملاء كافة.

فيتو تحتفل بقدوم العام الجديد 2026

وأعرب الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير جريدة وبوابة فيتو، عن أمنياته لجميع الزملاء بالمؤسسة بعام جديد مليء بالإنجازات المهنية، متمنيا لهم ولأسرهم النجاح والتميز وموفور الصحة.

وثمن رئيس التحرير ما حققه الزملاء خلال عام 2025 من تغطيات على مستوى كافة فنون العمل الصحفي، التي ساهمت في تعزيز ثقة القارئ بما تقدمه “فيتو” سواء في النسخة الورقية أو عبر البوابة الإلكترونية، ومنصات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي.

عصام كامل يتعهد بالحفاظ على ثقة قراء فيتو

كما شدد عصام كامل، على أن هدف “فيتو” كان وسيظل الالتزام بالمهنية وصدق الكلمة والمساهمة في زيادة وعي المواطن، ومساندة الوطن، متمنيا لجموع المصريين عاما مليئا بالخير والأمان والاستقرار والازدهار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.