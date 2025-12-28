الأحد 28 ديسمبر 2025
موزمبيق تحقق أول فوز في تاريخها بأمم أفريقيا على حساب الجابون

موزمبيق
موزمبيق
أمم أفريقيا 2025، فاز منتخب موزمبيق على الجابون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين على "ملعب أدرار"، ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

تقدم موزمبيق أولا عن طريق فيصال بانجال في الدقيقة 38، قبل أن يسجل ثاني الأهداف عن طريق كاتامو من ركلة جزاء في الدقيقة 41.

وسجل بير أوباميانج هدف تقليص الفارق للجابون قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل منتخب موزمبيق ثالث الأهداف عن طريق كاليلا إلا أن الجابون سجلت الثاني أن طريق موساندا.

وحققت موزمبيق أول فوز لها في تاريخها بالبطولة وحصدت اول 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة السادسة بينما اقتربت الجابون من وادع المنافسة بدون نقاط قبل جولة واحدة من نهاية المجموعات.

تشكيل الجابون وموزمبيق 

جدير بالذكر أن منافسات النسخة الـ35 من كأس الأمم الأفريقية تستمر حتى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبًا موزعين على 6 مجموعات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 فرق تحتل المركز الثالث، إلى دور الـ16.

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025

المجموعة الأولى: المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر – جنوب أفريقيا – أنجولا – زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا – تونس – أوغندا – تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال – جمهورية الكونغو الديمقراطية – بنين – بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية – السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار – الكاميرون – الجابون – موزمبيق

