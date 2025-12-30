أمم أفريقيا، السنغال تتقدم على بنين بهدف في الشوط الأول

18 حجم الخط

أمم إفريقيا 2025، تقدم منتخب السنغال على البنيني بهدف دون رد في الشوط الأول ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب، والتي تستمر حتى الثامن عشر من يناير المقبل.

وسجل عبد الله سيك الهدف الأول لصالح منتخب السنغال من ضربة رأس في الدقيقة 40.



ويدخل منتخب السنغال المباراة كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب البطولة، مستندًا إلى خبرة لاعبيه الدولية، وعلى رأسهم ساديو ماني لاعب النصر السعودي، وإسماعيلا سار لاعب كريستال بالاس الإنجليزي، وخاليدو كوليبالي مدافع الهلال السعودي.

وفي الجولة الثانية، تعادل منتخب السنغال مع الكونغو الديمقراطية بهدف لكل منهما، ليصل المنتخبان إلى أربع نقاط، إلا أن فارق الأهداف يصب فى مصلحة المنتخب السنغالي.



ترتيب السنغال وبنين فى أمم أفريقيا 2025

ويتصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط، يليه منتخب الكونغو الديمقراطية بالرصيد نفسه، ثم منتخب بنين برصيد ثلاث نقاط، بينما يتذيل منتخب بوتسوانا الترتيب دون رصيد من النقاط.

