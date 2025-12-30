الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أمم أفريقيا، السنغال تتقدم على بنين بهدف في الشوط الأول

السنغال
السنغال
18 حجم الخط

أمم إفريقيا 2025، تقدم منتخب السنغال على البنيني بهدف دون رد في الشوط الأول ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب، والتي تستمر حتى الثامن عشر من يناير المقبل.

وسجل عبد الله سيك الهدف الأول لصالح منتخب السنغال من ضربة رأس في الدقيقة 40.


ويدخل منتخب السنغال المباراة كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب البطولة، مستندًا إلى خبرة لاعبيه الدولية، وعلى رأسهم ساديو ماني لاعب النصر السعودي، وإسماعيلا سار لاعب كريستال بالاس الإنجليزي، وخاليدو كوليبالي مدافع الهلال السعودي.

وفي الجولة الثانية، تعادل منتخب السنغال مع الكونغو الديمقراطية بهدف لكل منهما، ليصل المنتخبان إلى أربع نقاط، إلا أن فارق الأهداف يصب فى مصلحة المنتخب السنغالي.


ترتيب السنغال وبنين فى أمم أفريقيا 2025

ويتصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط، يليه منتخب الكونغو الديمقراطية بالرصيد نفسه، ثم منتخب بنين برصيد ثلاث نقاط، بينما يتذيل منتخب بوتسوانا الترتيب دون رصيد من النقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكونغو الديمقراطية أمم أفريقيا 2025 بطولة كأس أمم أفريقيا دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا ساديو ماني لاعب النصر السعودي كأس أمم أفريقيا 2025 كأس أمم إفريقيا 20 منتخب الكونغو الديمقراطية

مواد متعلقة

النصر يتعثر ويتعادل مع الاتفاق في الدوري السعودي

في بيان رسمي، الاتحاد السعودي يرد على تصريحات الرجوب ضد الحكم أمين عمر

بدون أي فوز، 8 منتخبات خارج أمم أفريقيا 2025

من بينها مصر، المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 لأمم أفريقيا 2025

الأكثر قراءة

أمم افريقيا 2025، الكونغو الديمقراطية تتقدم 2-0 أمام بوتسوانا في الشوط الأول

كأس الأمم الأفريقية، نيجيريا تتقدم على أوغندا بهدف في الشوط الأول

المؤبد لمعتز مطر ومحمد ناصر و6 آخرين في قضية جماعة إرهابية والمشدد10سنوات لـ 3متهمين

بعد خسارة الأحمر أمام المقاولون، ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

أمم أفريقيا، السنغال تتقدم على بنين بهدف في الشوط الأول

أمم أفريقيا 2025، فيستون ماييلي يقود هجوم الكونغو الديمقراطية أمام بوتسوانا

أول تعليق من قطر على تطورات الأوضاع في اليمن

بطولة أمم أفريقيا، نجيب ساويرس يكشف توقعاته عن المنتخب الأحق باللقب (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء بداية العام الميلادي وحكم الدعاء في رأس السنة

هل تبطل الصلاة بسبب خطأ في تشكيل القرآن؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads