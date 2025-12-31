الأربعاء 31 ديسمبر 2025
أخبار مصر

حالة الطقس غدا، شبورة كثيفة ونشاط للرياح

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، قائدى السيارات، من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، تبدأ فى الساعات الثالثة فجرا منتصف الليل وتنتهي في الساعة العاشرة صباحا.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الخميس

جاهزية شركة صرف صحي الإسكندرية للتعامل مع موجة الطقس غير المستقر


وتنشط الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى وسيناء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا،ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل  على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 10
  

