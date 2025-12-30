دمياط تتألق في أسبوع البيئة، المحافظ يتفقد معرض الابتكار الأخضر (صور)

18 حجم الخط

شهد معرض المنتجات الخضراء المقام ضمن فعاليات الأسبوع البيئي "نحو مدينة خضراء مستدامة" حضورًا مميزًا من محافظ دمياط، الدكتور أيمن الشهابي، الذي أكد أن المحافظة تسعى لجعل دمياط نموذجًا حيًا للابتكار الاخضر والتنمية المستدامة، بعد فوزها بلقب عاصمة الابتكار الأخضر لعام 2025.

محافظ دمياط يتفقد معرض الابتكار الأخضر



جولة بين مشروعات الاقتصاد الأخضر

في جولة تفقدية مميزة، استعرض المحافظ احدث المشروعات البيئية التي تعتمد على مفاهيم الاقتصاد الأخضر، بحضور نخبة من القيادات التنفيذية، بينهم المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، والأستاذ الدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ والمتحدث الرسمي، والعميد اركان حرب محمد خليفة المستشار العسكري، واللواء وائل الشربيني رئيس مدينة رأس البر.



ورصد المحافظ عن قرب الأفكار المبتكرة والهدايا البيئية التي قدمتها إدارة السياحة والبيئة، مشددًا على ان هذه المبادرات تعكس الهوية البيئية والثقافية الغنية لمحافظة دمياط.



دعم الابتكار وحماية البيئة.. رؤية واضحة للمستقبل

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ان دمياط لن تتوقف عند مجرد المعارض والمبادرات، بل ستواصل دعم المشروعات الخضراء والابتكارات البيئية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وحماية البيئة الطبيعية.



وأكد أن كل مشروع صغير أو فكرة مبتكرة اليوم، هو خطوة نحو مستقبل أكثر خضرة واستدامة لدمياط وأبنائها، داعيًا الجميع من المواطنين والشركات الى المشاركة في هذا الحراك البيئي التاريخي.

