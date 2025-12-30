الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

دمياط تتألق في أسبوع البيئة، المحافظ يتفقد معرض الابتكار الأخضر (صور)

محافظ دمياط يتفقد
محافظ دمياط يتفقد معرض الابتكار الأخضر، فيتو
18 حجم الخط

شهد معرض المنتجات الخضراء المقام ضمن فعاليات الأسبوع البيئي "نحو مدينة خضراء مستدامة" حضورًا مميزًا من محافظ دمياط،  الدكتور أيمن الشهابي، الذي أكد أن المحافظة تسعى لجعل دمياط نموذجًا حيًا للابتكار الاخضر والتنمية المستدامة، بعد فوزها بلقب عاصمة الابتكار الأخضر لعام 2025.

محافظ دمياط  يتفقد معرض الابتكار الاخضر
محافظ دمياط  يتفقد معرض الابتكار الأخضر


جولة بين مشروعات الاقتصاد الأخضر

في جولة تفقدية مميزة، استعرض المحافظ احدث المشروعات البيئية التي تعتمد على مفاهيم الاقتصاد الأخضر، بحضور نخبة من القيادات التنفيذية، بينهم المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، والأستاذ الدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ والمتحدث الرسمي، والعميد اركان حرب محمد خليفة المستشار العسكري، واللواء وائل الشربيني رئيس مدينة رأس البر.


ورصد المحافظ عن قرب الأفكار المبتكرة والهدايا البيئية التي قدمتها إدارة السياحة والبيئة، مشددًا على ان هذه المبادرات تعكس الهوية البيئية والثقافية الغنية لمحافظة دمياط.


دعم الابتكار وحماية البيئة.. رؤية واضحة للمستقبل

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ان دمياط لن تتوقف عند مجرد المعارض والمبادرات، بل ستواصل دعم المشروعات الخضراء والابتكارات البيئية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وحماية البيئة الطبيعية.


وأكد أن كل مشروع صغير أو فكرة مبتكرة اليوم، هو خطوة نحو مستقبل أكثر خضرة واستدامة لدمياط وأبنائها، داعيًا الجميع من المواطنين والشركات الى المشاركة في هذا الحراك البيئي التاريخي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اقتصاد الاخضر التنمية المستدامة المشروعات الخضراء المشروعات البيئية عاصمة الابتكار لدكتور أيمن الشهابي محافظة دمياط محافظ دمياط مشروعات الاقتصاد الاخضر

مواد متعلقة

الشهابي ورئيس جهاز تنمية المشروعات يفتتحان معرض صنع في دمياط بالقاهرة (صور)

سوزي الجنيدي تحاور مساعد وزير الخارجية للمناخ والبيئة والتنمية المستدامة.. السفير وائل أبو المجد: مصر تعاني من ارتفاع منسوب البحر.. والزراعة أبرز القطاعات المتأثرة بالتغير المناخي

ندوة لتعزيز مناخ الاستثمار ضمن فعاليات معرض الابتكارات الصناعية للشرق الأوسط وإفريقيا 2025

غلق وتشميع 54 معرض سيارات ومحلات بدون ترخيص في دمياط الجديدة

مصر تشارك في "معرض الابتكار 2025" ببروكسل لتعزيز التعاون الأوروبي الأفريقي

أخبار الاقتصاد اليوم: موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر.. تراجع كبير في سعر الذهب واستقرار الدولار.. والبورصة تواصل نزيف الخسائر

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

"دلهمو الغرقانة" حكايات إنسانية من قرية منسية تقاوم الاختفاء.. محنة عم محروس الذي ابتلع بيته الفيضان.. ومأساة فادية التي غرقت فرحة ابنتها في الماء.. وأحمد قضى ليلة العمر في مستنقع

الأكثر قراءة

منتخب المغرب يضرب زامبيا 0/3 ويصعد لدور 16 بأمم أفريقيا متصدرا للمجموعة

تحذير من الليل وآخره، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الثلاثاء

"تحالف دعم الشرعية" يطالب بإخلاء ميناء المكلا اليمني فورا لتنفيذ عملية عسكرية

تصل إلى 2295 جنيها، ارتفاع ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

انهيار كامل خلال أيام، بيان كارثي من جون إدوارد يصدم جمهور الزمالك

ارتفاع الكندوز والبتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

قبل أيام من انتهاء أطول ماراثون انتخابي، موعد صدور قرار المعينين بمجلس النواب 2025

حسام عاشور: مصطفى شوبير طلب الرحيل عن الأهلي ونصحته بالبقاء

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 30 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 30 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads