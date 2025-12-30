التنمية المحلية: قرارات غلق وتشميع بعد رصد مخالفات في كافيهات بالقاهرة والجيزة

18 حجم الخط

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريرًا مشتركًا اليوم من لجنة المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته فرق الوزارة على المركز التكنولوجي بحي الدقي، وفحص عدد من الشكاوى المقدمة للوزارة من المواطنين بحي عابدين وحي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة والمرور الميدانى صباحًا وليلًا على تلك الأحياء صباحًا ومساءً هذا الأسبوع لمراجعة تراخيص المحال العامة والكافيهات.

مرور ميداني على المركز التكنولوجي بالدقي وعابدين وشرق مدينة نصر

وأوضح التقرير المشترك الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية من كل من اللواء مجدي الأبرق رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والدكتور محمد علام مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، أنه تم المرور على المركز التكنولوجي بالدقى لمتابعة انتظام العمل، والوقوف على آليات تقديم الخدمات للمواطنين، وتم الانتهاء من بعض المعاملات المتوقفة في ملف التصالح علي بعض مخالفات البناء والمحال العامة من بينها عدد (٢٥) معاملة متوقفة علي إصدار المستند والترخيص، و(٩٢) معاملة متوقفة علي تسليم المستند للعميل، وعدد ( ١٣٤) معاملة متوقفة علي الاستيفاء، كما تم التعامل الفوري مع الشكاوى المقدمة من المواطنين المتواجدين بالمركز التكنولوجي أثناء المرور وبلغت عدد الشكاوى (٩) شكاوى وتم اتخاذ اللازم قانونًا.

كما أشار التقرير إلى قيام اللجنة بالمرور الميدانى بصحبة رئيس الحي ومسئولي سلامة الغذاء والمحلات والإشغالات والمتابعة الميدانية لتفقد عدد من شوارع الحي وأسفرت الحملة عن إزالة تعد في المهد بشارع مصدق بإحدى الشركات الخاصة وغلق وتشميع عدد (٢) كافية بعد فحصهم وتبين عدم صلاحية الأطعمة المقدمة للاستهلاك ووجود بعض المخالفات الأخرى طبقًا لما رصده مراقبي هيئة سلامة الغذاء المرافقين للجنة، كما تم غلق وتشميع مطعم ومحل بقالة لعملهما بدون ترخيص قانوني.

غلق 40 محلا غير مرخص

كما أوضح التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية قيام اللجنة بحث عدد من أصحاب المحال على التوجه للمركز التكنولوجي لتقنين الأوضاع، واستجاب على الفور حوالى (٤٠) صاحب نشاط تجاري وتم التقديم علي المنظومة من خلال المركز التكنولوجي طبقًا لقانون ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية.

وأجرت اللجنة المشتركة من الوزارة مرورا ميدانيا على حي عابدين لفحص عدد من الشكاوى التي وردت للوزارة بوجود مقهى مخالف بشارع البستان وقيامه بالتعدي على الرصيف والشارع مما يعطل حركة المرور للسيارات وحركة المشاة بالمنطقة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقهى لإدارته بدون ترخيص بالمخالفة للقانون وصدر قرار بغلق وتشميع المقهى لمخالفته أحكام القانون ومصادرة الإشغالات الموجودة وفصل التيار الكهربائي، وجارٍ مخاطبة الجهات المختصة (المرافق) لاتخاذ إجراءات قطع باقي المرافق عن المقهى، وسيتم الاستمرار في المتابعة.

إصدار معاملات متوقفة بالمركز التكنولوجي وحل عدد من شكاوى المواطنين

واستأنفت اللجنة مرورها مساءً على حي عابدين للمتابعة الميدانية علي المحال التجارية وذلك لمتابعة تراخيص المحال وحث أصحاب غير المرخص منها على تقنين أوضاعها القانونية، كما تم غلق 9 محلات غير مرخصة والتي تعمل بشكل غير قانوني، وتقدم على الفور (٣٦ ) محلا تجاريا بطلبات لتقنين أوضاعهم القانونية وتم رفع الإشغالات وتسيير الحركة المرورية.

كما واصلت اللجنة عملها ليلًا بالمرور على حي شرق مدينة نصر، وذلك في إطار التنسيق الكامل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالوزارة من خلال الربط والبث المباشر، وباصطحاب سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة لتيسير الإجراءات على المواطنين.

وخلال الحملة، التي تمت بقيادة لجنة الوزارة ورئيس حي شرق مدينة نصر وشرطة المرافق، ومشرفي النظام على قانون المحال العامة، تم المرور على شارع عباس العقاد بشرق مدينة نصر حيث تم غلق وتشميع عدد من المحال العامة لمخالفتهم القانون وبلغ عددهم (٣١) محلا، كما تقدم (٥٦) طلبا لتقنين أوضاعهم القانونية، وتم مراجعة تراخيص ومطبخ أحد المطاعم الكبرى بشارع عباس العقاد.

