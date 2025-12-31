أمين الفتوى يوضح حكم الحرمان من الميراث (فيديو)

18 حجم الخط

رد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى، على سؤال حول حرمان أحد الورثة من الميراث.

وقال أمين الفتوى خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، إن المال مال الله، ولا يجوز حرمان أحد الورثة من الميراث والإنسان مستخلف على هذا المال، ومتاح له البيع والشراء فى حدود ما أباحه الله، فى الشرع.

وأضاف أن حرمان أحد الورثة من الميراث تعمدا، آثم يتحمله صاحبه، مؤكدا: "لا أحد يتحمل ذنب الآخر فكل إنسان مسئول عن أفعاله".



وأوضح: "الحرمان من الميراث قد يكون سببا، فى زيادة الجحود، فقد يكتب أحد الأشخاص أمواله لأبنه وترك أبنه الثاني بدون ميراث، فهذا آثم يتحمله الأب، وقد يكون الأبن الذى لم يحصل على ميراث من والده بارا لوالده بعد وفاته".



وأكد: "تقسيم الميراث بشرع الله يخلق الحب والمودة بين الأخوة، فحرمان أحدهم من الميراث قد يكون بابا للشيطان وفتح باب المنازعات بينهم، وقد يتحول هذا الشخص لشخص جاحد".



وتابع: "فى آيات المواريث، لم يفرق الله بين الأبن الجاحد والبار لأهله، ولكن الله ساوى بين الأثنين، وأيات الله عن الميراث فى القرآن الكريم واضحة ومحددة".

الجدير بالذكر أن الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، قد أكد أن الميراث ليس مجالًا للاجتهاد أو العاطفة أو المجاملة، بل هو حكم إلهي قاطع، مشددًا أن التعدي على حقوق الورثة يُعد تعديًا مباشرًا على أوامر الله سبحانه وتعالى، مستشهدًا بقوله تعالى: «تلك حدود الله فلا تعتدوها».

وأوضح قابيل، خلال حوار مع الإعلامية إيمان رياض ببرنامج «من القلب للقلب» على قناة MBC مصر 2، أن من يتجاوز أحكام الميراث يخالف ما أنزله الله في القرآن، مؤكدًا أن الظلم في الميراث من أخطر وأعظم أنواع الظلم، لما يترتب عليه من قطيعة أرحام وضياع حقوق.

