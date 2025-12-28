الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ أسوان مشروعات منظومة النظافة

منال عوض، فيتو
منال عوض، فيتو
18 حجم الخط
ads

 استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اليوم اللواء دكتورة إسماعيل كمال محافظ أسوان بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع السادة المحافظين لمتابعة التكليفات الرئاسية في مختلف الملفات الخدمية التي تمس حياة المواطنين.

منال عوض: تعزيز الموقف التفاوضي المصري في المؤتمرات البيئية أولوية وطنية

منال عوض: الاستثمار البيئي في المحميات أولوية لدعم الاقتصاد الأخضر

 

وفى بداية اللقاء استعرضت د.منال عوض مع محافظ أسوان موقف منظومة المخلفات الصلبة على أرض المحافظة والمشروعات التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية وتتضمن الانتهاء من إنشاء مدفن صحى بإدفو بتكلفة 21 مليون جنيه، ودعم المحافظة بعدد 2 سيارة قلاب سعة 40 طن وعدد 2 لودر وعدد 2 مكبس سعة 18 متر مكعب بتكلفة 15.3 مليون جنيه بالإضافة إلى رفع تراكمات 147 ألف طن بتكلفة 16 مليون جنيه، حيث بلغت التكلفة الاجمالية للاستثمارات المقدمة لتطوير منظومة المخلفات بالمحافظة حوالى 52.3 مليون جنيه.

 مصانع تدوير المخلفات لشركات القطاع الخاص لتطويرها وتشغيلها

كما تطرق الاجتماع متابعة جهود محافظة أسوان في طرح عدد من مصانع تدوير المخلفات لشركات القطاع الخاص لتطويرها وتشغيلها  ، بالإضافة إلى عدد من المشروعات المستقبلية المطلوب تنفيذها على أرض المحافظة في مدن أسوان ونصر النوبة وكوم أمبو وتتضمن عدد من المحطات الوسيطة المتنقلة ورفع كفاءة عدد من مصانع تدوير المخلفات ودعم المحافظة بعدد من معدات منظومة النظافة.

وفى هذا السياق استعرض وزيرة التنمية المحلية مع محافظ أسوان عدد من مشروعات التطوير والتجميل الجارية بالمحافظة قبل استقبال العام الجديد لإظهار وإبراز الوجه الجمالى لأسوان بما يليق بالمكانة السياحية والتاريخية للمحافظة وبصفة خاصة جهود أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول من الشوارع والميادين والأحياء السكنية بكافة المراكز والمدن وأعمال التشجير ورفع كفاءة بعض الشوارع ومنظومة الإنارة العامة بما يسهم في إضفاء مظهر جمالي وحضاري يعكس وجه أسوان أمام المواطنين والزائرين من المصريين والأفواج السياحية الزائرة من مختلف دول العالم.

كما تطرق اللقاء كذلك إلى متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2025 / 2026 لدفع وتيرة العمل في المشروعات المستهدفة في مجالات تحسين البيئة والتنمية الاقتصادية المحلية ورصف الطرق وتدعيم الخدمات المختلفة للمواطنين.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية للانتهاء من المشروعات المستهدفة وبأعلى جودة ودخول تلك المشروعات للخدمة واستفادة المواطنين منها بمختلف المدن بالمحافظة، وأشار محافظ أسوان إلى أن هناك متابعة دورية مستمرة لكافة المشروعات على أرض الواقع وتذليل أي عقبات تواجه أعمال التنفيذ بالتنسيق مع الشركات المنفذة.

كما تطرق اللقاء إلى مراجعة الاستعدادات الخاصة بإطلاق الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والتصدى لكافة أنواع التعديات والمخالفات وذلك في 10 يناير القادم، وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية الالتزام بالمستهدفات التي تم وضعها لتنفيذها في الموجة القادمة بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حق الدولة والشعب والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة.

وأوضح اللواء دكتور إسماعيل كمال أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتصدى بشكل يومي لأى تعديات في نطاق المراكز والمدن  وتقوم بالإزالة الفورية في المهد لاى تعديات يتم رصدها أو بناء مخالف عبر منظومة المتغيرات المكانية ويتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لافتًا إلى أن سيتم متابعة الموجة القادمة لإزالة التعديات بصورة دورية مع القيادات التنفيذية بالمحافظة لتحقيق المستهدفة.

وخلال الاجتماع حرصت الدكتورة منال عوض على متابعة أخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي  تستهدف 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية مدرجة بالمرحلة الأولى بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1993 مشروع وتتضمن مشروعات إسكان للأسر الأولى بالرعاية ومجمعات خدمات زراعية ونقاط إسعاف ومشروعات تعليمية ومراكز تنمية الأسرة ومحطات مياه شرب وصرف صحي والاتصالات ومراكز شباب ومجمعات خدمات حكومية وعدد من الكبارى والطرق الرئيسية والداخلية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية إلتزام الشركات المنفذة للمشروعات بالتوقيتات الزمنية لنهو المشروعات المتبقية بالمرحلة الأولى على أرض المحافظة لاستفادة المواطنين من تلك المشروعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاقتصاد الاخضر الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تطوير منظومة المخلفات رفع المخلفات محافظ أسوان منظومة المخلفات الصلبة وزيرة التنمية المحلية

مواد متعلقة

وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات جولة الإعادة للنواب بالدوائر الـ19 الملغاة

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان المركز التجاري بالمحافظة (صور)

منال عوض: الحفاظ على البيئة ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة

منال عوض: "الصحة والبيئة" شريكان في بناء منظومة تأمين صحي مستدام

الأكثر قراءة

بقيادة أوباميانج، التشكيل الرسمي لمباراة الجابون وموزمبيق في كأس الأمم الأفريقية

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 لجميع العاملين بالدولة بعد تبكيره

دار الإفتاء توضح مفهوم الاستعاذة والصيغ الواردة فيها

أمم أفريقيا، موزمبيق يبحث عن انتصاره الأول بالكان أمام الجابون

بديل شباك التذاكر، طرق الحصول على تذاكر المترو والقطار الكهربائي الخفيف

أول تعليق من شادي ريان "طليق دينا طلعت" على الفيديو المتداول

محافظ القاهرة: إزالة الأكشاك المخالفة لإعادة الانضباط لشوارع العاصمة

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

كل ما تريد معرفته عن حساب الشباب myCIB في البنك التجاري

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولد عقيلة بني هاشم، قصص الزينبات في بيت النبوة

دار الإفتاء توضح مفهوم الاستعاذة والصيغ الواردة فيها

ما حكم الجهر بالذكر عقب الصلاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads