كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو في ثمن النهائي

18 حجم الخط

كأس الأمم الإفريقية، يخوض منتخب كوت ديفوار مواجهة قوية أمام منتخب بوركينا فاسو في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في المغرب بمشاركة أقوى منتخبات القارة السمراء.

وتقام مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو يوم الثلاثاء المقبل، وتنطلق صافرتها في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

مواجهات ومواعيد مباريات دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

السبت 3 يناير:

السنغال مع السودان (الملعب الكبير في طنجة) (المباراة رقم 37).

مالي - تونس (ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء) (المباراة رقم 38).

الأحد 4 يناير:

المغرب - تنزانيا (ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط) (المباراة رقم 39).

جنوب إفريقيا - الكاميرون (ملعب البريد في الرباط) (المباراة رقم 40).

الإثنين 5 يناير:

مصر - بنين (الملعب الكبير في أغادير) (المباراة رقم 41).

نيجيريا - موزمبيق (المركب الرياضي في فاس) (المباراة رقم 42).

الثلاثاء 6 يناير:

الجزائر - الكونغو الديمقراطية (الملعب الأولمبي في الرباط) (المباراة رقم 43).

كوت ديفوار - بوركينا فاسو (الملعب الكبير في مراكش) (المباراة رقم 44).

منتخب مصر يواجه بنين في ثمن النهائي

وضرب منتخب بنين موعدًا مع منتخب مصر متصدر المجموعة الثانية في دور الـ16 (ثمن النهائي) في بطولة أمم إفريقيا، بعد تأهل بنين ثالثًا عن المجموعة الرابعة.

موعد مباراة منتخب مصر وبنين

وتقام مباراة منتخب مصر القادمة في دور الستة عشر ببطولة أمم إفريقيا 2025 أمام بنين يوم الإثنين المقبل 5 يناير 2025، وتنطلق في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

