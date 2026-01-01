الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حريق هائل يلتهم كنيسة عمرها 150 عاما في أمستردام (فيديو)

حريق كنيسة في أمستردام،
حريق كنيسة في أمستردام، فيتو
18 حجم الخط

نشب حريق هائل في كنيسة عمرها نحو 150 عامًا في أمستردام منتصف ليلة العام الجديد.


وبدأت النيران بعد منتصف الليل مباشرة، مما أدى إلى انهيار برج الكنيسة التي يعود تاريخ بنائها إلى عام 1872.

وأفادت مصادر إعلامية بأن عمدة أمستردام فمكه هالسيما وصفت الحادث بأنه "شديد ومريع"، مؤكدة أن أولوية السلطات كانت ضمان سلامة سكان المنازل المجاورة الذين تم إخلاؤهم.

 وأشارت خدمات الطوارئ إلى تطاير جمر مشتعل تجاه وسط المدينة.

 

وصمم الكنيسة المهندس المعماري الشهير بيتر كويبرس، وهو مصمم متحف ريكز ومحطة أمستردام المركزية. وقد استخدمت الكنيسة الكاثوليكية لأكثر من قرن قبل أن تتحول إلى مكان لإقامة المناسبات الاحتفالية. وتقع على حافة حديقة فوندل، أكبر حديقة عامة في المدينة.

وأصدرت السلطات تحذيرا عاجلا عبر نظام التنبيه العام في هولندا، دعت فيه السكان إلى الابتعاد عن المنطقة بسبب كثافة الدخان، مطالبة بإغلاق النوافذ والأبواب وإيقاف أنظمة التهوية. كما أفادت بإخلاء منازل قريبة كإجراء احترازي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كنيسة حريق هائل أمستردام برج الكنيسة عمدة أمستردام فمكه هالسيما

الأكثر قراءة

بصور الأقمار الصناعية، خريطة المناطق المعرضة لسقوط أمطار اليوم وموقف القاهرة

بشاير العام الجديد، سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

استعدادا لشهر رمضان المبارك، طريقة سهلة وبسيطة لتفريز القلقاس

انخفاض أسعار الزيت اليوم الخميس في الأسواق

انفجار مروع في الناصرة شمالي إسرائيل ووقوع إصابات (فيديو)

قانون المشروعات الصغيرة، مخالفات تتسبب في إلغاء الترخيص المؤقت

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة الكاميرون وجنوب إفريقيا في ثمن نهائي الكان

اختتام فعاليات حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة بالإسماعيلية (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025

الريال القطري يسجل 13.07 جنيه للبيع في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 1 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 1 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 1 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads