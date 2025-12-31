إيران: أي إجراء من شأنه تصعيد عدم الاستقرار في اليمن أمر غير مقبول

18 حجم الخط

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية متابعتها عن كثب، التطورات في جنوب وشرق اليمن داعية جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس.

الاهتمام بمصالح الشعب اليمني

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها: “ندعو جميع الأطراف المعنية إلى الاهتمام بمصالح الشعب اليمني والاعتبارات الأمنية للمنطقة وحل الخلاف بالحوار”.

كما أكدت الخارجية الإيرانية ضرورة اهتمام دول المنطقة مجتمعة بالحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

تصعيد عدم الاستقرار في اليمن وانعدام الأمن في المنطقة

واعتبرت الخارجية الإيرانية أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في اليمن وانعدام الأمن في المنطقة أمرًا غير مقبول.

وأشارت إلى أن الحل الوحيد يكمن في الحوار الشامل وتنفيذ خارطة الطريق وتشكيل حكومة شاملة في إطار وحدة أراضي اليمن.

التوترات المتصاعدة في جنوب اليمن

فيما أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال مع نظيره البحريني، عن قلقه إزاء التوترات المتصاعدة في جنوب اليمن.

كما دعا وزير الخارجية الإيراني جميع دول المنطقة إلى بذل جهود للحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه

عودة ميناء المكلا اليمني لاستئناف نشاطه الملاحي والتجاري بشكل طبيعي

جدير بالذكر أن مؤسسة موانئ البحر العربي قالت إن ميناء المكلا اليمني عاد ليستأنف نشاطه الملاحي والتجاري بشكل طبيعي.

وأعلنت الحكومة السعودية أمس الثلاثاء أنها تأمل أن توقف الإمارات العربية المتحدة أي دعم عسكري أو مالي للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن.

وأكد مجلس الوزراء، برئاسة الملك سلمان، أن المملكة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي تهديد لأمنها القومي.

وجددت المملكة دعمها الكامل للمجلس القيادي الرئاسي اليمني وحكومته، مؤكدة التزامها باستقرار اليمن وسيادته.

