الأزهر للفتوى يؤكد على 5 معان مع استقبال 2026

حرص مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على التأكيد على 5 معان هامة، وذلك مع توديع عام 2025 م، واستقبال العام الجديد، وذلك على النحو التالي:

▪️لا يعلم الغيبَ إلا الله سبحانه، وادعاء معرفته منازعةٌ له فيما اختص به نفسه، والاهتمامُ بخرافات المُنجِّمين والعرَّافين وتداولها إضلالٌ للعقل الذي حرَّره الإسلام وقدَّره، وسؤالهم عن الغيبيات مع استقبال العام الجديد مُحرَّم.

الأزهر للفتوى: لا تربط الخير والسوء بزمن مع أهمية استثماره

▪️ربُّ العام المُنصرِم هو ربُّ العام القادم سُبحانه، فلا تعلِّق الآمال على سبب مع ضرورة الأخذ به، ولا تربط الخير والسوء بزمن مع أهمية استثماره، وتعلَّق بمُسبِّب الأسباب وربِّ الأرباب سُبحانه.

الأزهر للفتوى: لا تنس أن العام المُنقضي كان مليئًا بستر الله وعافيته وفضله

▪️لا تسب الدّهر، أو تنقم على الماضي، ولا تنس أن العام المُنقضي كان مليئًا بستر الله وعافيته وفضله، وتذكَّر نعمة ربِّك عليك فيه؛ فذلك أحرى أن تدوم ويُبارَك لك فيها.

▪️كان سيدنا رسول الله ﷺ يُحسن الظن بربه سبحانه، وينهى عن التَّشاؤم، ويُعجبه الفأل؛ فاستقبلْ عامك الجديد بحسن الفأل ورجاء الخير من ربٍّ رحيمٍ جوادٍ سُبحانه.

الأزهر للفتوى: انقضاء الأيام والسنين يذكِّر الإنسان بقيمة عُمُره



▪️انقضاء الأيام والسنين يذكِّر الإنسان بقيمة عُمُره، وأهمية استثمار وقته، الذي هو رأس ماله، وأساس نجاحه ونجاته.

