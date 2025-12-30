رونالدو وفيليكس يعادلان رقم السومة التاريخي في الدوري السعودي

18 حجم الخط

تعادل فريقا النصر والاتفاق، (2-2)، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن السعودي في لقاء أقيم اليوم الثلاثاء.

وبحسب شبكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم، فإن كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس عادلا رقم السوري عمر السومة، كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف بعد مرور 11 جولة من دوري روشن، بواقع 13 هدفًا لكلٍ منهم.

وتمكن رونالدو وفيليكس من تسجيل ثنائية بواقع هدف لكلٍ منهما في ليلة التعادل مع الاتفاق، بنتيجة (2-2)، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر المسابقة.

وأوضحت أن "إنجاز السومة يعود لموسم 2016-2017، عندما سجل 13 هدفًا مع أهلي جدة".

ويتصدر الثنائي البرتغالي جدول ترتيب هدافي دوري روشن خلال الموسم الحالي، برصيد 13 هدفًا لكلٍ منهما.

تعادل النصر والاتفاق

ويعد ذلك هو التعثر الأول للنصر على مستوى النسخة الحالية من دوري روشن، بعدما حقق 10 انتصارات متتالية، ليصل إلى النقطة 31، بعد تعادل الليلة، معززًا صدارته للمسابقة.

في المقابل، رفع الاتفاق رصيده للنقطة 16 في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة، بعد مباراة مثيرة شهدت تألق العديد من اللاعبين.

وبادر الاتفاق بالتسجيل مبكرًا عن طريق الهولندي جورجينيو فينالدوم في الدقيقة 16 ومع بداية الشوط الثاني، نجح النصر في تعديل النتيجة سريعًا، بعدما سجل البرتغالي جواو فيليكس هدف التعادل في الدقيقة 47.

وواصل “العالمي” ضغطه، قبل أن يتقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 67، بعد تسديدة من جواو فيليكس اصطدمت بجسد كريستيانو رونالدو وغيرت اتجاهها إلى داخل المرمى، ليُحتسب الهدف باسم قائد النصر.

ورغم تأخره، لم يستسلم الاتفاق، ونجح في العودة إلى أجواء اللقاء، حيث كثف هجماته، وتصدى حارس النصر نواف العقيدي لعدة محاولات خطيرة، قبل أن يتمكن فينالدوم من تسجيل هدفه الشخصي الثاني وهدف التعادل في الدقيقة 80، مستغلًا تمريرة من راضي العتيبي.

وبهذه النتيجة، سقط النصر في أول تعادل له خلال مشواره في البطولة، لكنه حافظ على صدارة جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، في حين رفع الاتفاق رصيده إلى 16 نقطة ليحتل المركز الثامن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.