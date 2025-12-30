الأهلي يصل ستاد السلام استعدادا لمواجهة المقاولون في كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

وصلت حافلة النادي الأهلي، إلي ستاد السلام استعدادا لمواجهة نظيره فريق المقاولون العرب، المقرر أن تجمع بينهم اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة الأهلي والمقاولون العرب

ويدخل الأهلي اللقاء باحثًا عن الفوز واستعادة الثقة، خاصة بعد الصدمة الكبيرة التي تلقاها مؤخرًا بوداع بطولة كأس مصر من دور الـ32، عقب الخسارة أمام فريق المصرية للاتصالات، وهي النتيجة التي أثارت حالة من الصدمة والغضب داخل أروقة القلعة الحمراء.

في المقابل، يدخل فريق المقاولون العرب المباراة بطموحات كبيرة، حيث يسعى إلى تحقيق فوزه الأول خلال مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر، بعد تعثره في الجولات الماضية، وهو ما يدفعه لخوض اللقاء بروح قتالية عالية أملًا في تحسين موقفه في جدول الترتيب.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون في كأس عاصمة مصر

وتنطلق مباراة الأهلي ضد المقاولون في تمام الخامسة مساء اليوم، وتقام في ملعب السلام، وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في المجموعة الأولى بكأس العاصمة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل المقاولون المركز السادس برصيد نقطة، حيث خسر الأهلي أمام إنبي بهدف نظيف، وغزل المحلة بهدفين مقابل هدف واحد، كما فاز الأهلي على سيراميكا بهدف نظيف.

وتضم المجموعة أيضًا كل من إنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

فاركو - 9 نقاط إنبي - 6 نقاط طلائع الجيش - 4 نقاط غزل المحلة - 3 نقاط الأهلي - 3 نقاط المقاولون العرب - نقطة سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

