رياضة

الأهلي يتفوق على المقاولون في تاريخ المواجهات قبل لقاء الغد بكأس العاصمة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية أمام نظيره المقاولون العرب غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لبطولة كأس عاصمة مصر.

ويستعرض موقع فيتو لكم خلال السطور المقبلة تاريخ مواجهات الأهلي والمقاولون العرب قبل مواجهة الغد. 

تاريخ مواجهات الأهلي والمقاولون العرب 

ويتفوق الأهلي تاريخيا في مواجهاته مع المقاولون، حيث التقى الفريقان في 90 مباراة رسمية، فاز الأهلي في 64 لقاء، فيما تعادل الفريقان في 18 مباراة، بينما حقق المقاولون الفوز في 8 مواجهات فقط.

وسجل لاعبو الأهلي 163 هدفا خلال هذه اللقاءات، مقابل 57 هدفا استقبلها مرمى الفريق الأحمر. 

موعد مباراة الأهلي والمقاولون فى كاس عاصمة مصر

  وتنطلق مباراة  الأهلي ضد المقاولون  في تمام الخامسة مساء الغد، وتقام في ملعب السلام، وتذاع عبر قناة أون سبورت. 

ويحتل الأهلي المركز الرابع في المجموعة الأولى بكأس العاصمة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل المقاولون المركز السادس برصيد نقطة، حيث خسر الأهلي أمام إنبي بهدف نظيف، وغزل المحلة بهدفين مقابل هدف واحد، كما فاز الأهلي على سيراميكا بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الجولة الثانية من منافسات كأس عاصمة مصر. 

وتضم المجموعة أيضا كل من إنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا. 

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

  1. فاركو - 6 نقاط
  2. إنبي - 6 نقاط
  3. طلائع الجيش - 3 نقاط
  4. غزل المحلة - 3 نقاط
  5. الأهلي - 3 نقاط
  6. المقاولون العرب - بدون نقاط
  7. سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

