فرح أسواني

عمارتنا محظوظة بأربعة حراس طيبين من أسوان: محمد، وأحمد، وإبراهيم أبو حمد، وعابد.. على امتداد ثلاث سنوات عشتها معهم في العمارة، رأيت فيهم الأصالة، والهدوء، والمسالمة، والأمانة، والتدين، ولا تتوقع منهم الغدر أو الخيانة أبدا، وهذا هو الانطباع السائد عند المصريين عن أهل أسوان الذين يعيشون في أمن وسلام وطمأنينة مع جيرانهم كأسرة واحدة.

وربما تعود صفات أهل أسوان الهادئة من وجهة نظري إلى جغرافية وطبيعة المكان، فأسوان بمناظرها الخلابة على النيل، ومعالمها الأثرية المهمة، وهدوئها الساحر، وجوها المستقر الدافئ، لها أثر بالغ على طبيعة أهلها الأصليين.

إذ إنهم لا ينفعلون بسهولة مثل باقي محافظات الصعيد، ويعرفون أيضا بالتسامح والكرم وحب الطبيعة لأنهم دائما متصلون بالنيل والطبيعة الخضراء، والجدية أيضا لاحتكاكهم بالصحراء وحب الهجرة سعيا وراء الكسب الشريف.

ولقد دعاني صديقي الأسواني أحد حراس مسكننا المعلم إبراهيم أبو حمد لحضور حفل زفافه في "سلوا بحري" التابعة لمركز كوم أمبو بأسوان، فاعتذرت شاكرا بسبب طول المسافة وعناء السفر والذي لا يتحمله وضعي الصحي مع تقدم العمر.

ومع ذلك فقد أسعد سكان العمارة برئاسة أمين الاتحاد الحاج هشام خليل ونائبه الحاج صلاح مصطفى، مشاهد الفيلم الذي صوره أهل وأصدقاء ومعارف العريس إبراهيم أبو حمد، واحتفالاتهم المبهجة، وطقوس مفرحة، بعد أن اختاروا ساحة كبيرة للاحتفال، وكل المعازيم من الرجال فقط.

وقاموا بنحر الذبائح كعشاء للضيوف، وإطعام المحتاجين تقربا لله رب العالمين، ليتم عليهم البركة مع مقتبل حياة زوجية جديدة، وكرمز للكرم.. واستمرت الاحتفالات بضعة أيام قبل الزفاف، وكلهم يرتدون أزياءهم الأسوانية المبهجة الألوان، وعمائمهم البيضاء بلون قلوبهم.

ومن أجمل مظاهر هذا الاحتفال ذلك الرقص الجماعي على ضربات الدفوف، وألحان الفرقة الموسيقية النوبية التراثية، وبتكبيرات جماعية متداخلة لإضفاء البهجة والسرور، وتحية العريس الذي ظهر يمتطي الحصان، وقد ارتدى جلبابا ناصع البياض غالي الثمن، وظهرت يداه مخضبتين بالحناء.

وازدانت الساحة بالسرادقات والزهور الملونة، وتبادلوا الرقص بعصا الخيزران والشوم كموروث شعبي أصيل (التحطيب)، بحركات استعراضية وتكتيكية تتميز بالشجاعة والمهارة، وعندما انتهى الحفل (كما شاهدناه في الفيديو على الفيس بوك)، ووصل العريس لمنزل الزوجية، تم تقديم الحليب كرمز لحياة بيضاء سعيدة صافية.

مبروك للمعلم إبراهيم أبو حمد على الزفاف السعيد، وبالرفاء والبنين.

