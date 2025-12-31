الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الدفاع الروسية تكشف تفاصيل جديدة بشأن استهداف مقر بوتين بالمسيرات

استهداف مقر بوتين
استهداف مقر بوتين بالمسيرات، فيتو
18 حجم الخط

أكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أنه في الفترة من 28 ديسمبر إلى 29 ديسمبر الجاري، حاول نظام كييف شن هجوم إرهابي باستخدام مكثف للطائرات المسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في نوفجورود.

هجوم جوي باستخدام طائرات مسيرة

وذكر البيان: “في نحو الساعة 08:19 مساء يوم 28 ديسمبر 2025، كشفت وحدات من قوات الهندسة التابعة لقوات الفضاء الجوي عن وقوع هجوم جوي باستخدام طائرات مسيرة تعمل على ارتفاعات منخفضة للغاية من أراضي مقاطعتي سومي وتشرنيهيف في أوكرانيا”، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

كييف حاولت تنفيذ هذه الضربة من عدة اتجاهات في وقت واحد

وأضاف البيان أن “كييف حاولت تنفيذ هذه الضربة من عدة اتجاهات في وقت واحد، وتم إسقاط طائرات مسيرة فوق مقاطعات بريانسك وسمولينسك ونوفجورود”.

وأفاد البيان بأن “الهجوم الذي شنه نظام كييف كان مستهدفا ومخططا بعناية وله طابع متعدد الطبقات”.

49 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإنه تم استخدام 91 طائرة مسيرة.

وأوضح البيان أنه تم إسقاط 49 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، ومسيرة في مقاطعة سمولينسك، و41 فوق مقاطعة نوفجورود.

إستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية لصد ضربة واسعة النطاق

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه تم استخدام “أنظمة الحرب الإلكترونية لصد ضربة واسعة النطاق على أراضي مقاطعات بريانسك وسمولينسك ونوفجورود”. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طائرات مسيرة هجوما ارهابيا وزارة الدفاع الروسية مقر إقامة الرئيس الروسي نوفغورود مقاطعة بريانسك

مواد متعلقة

الخارجية الروسية عن استهداف مقر إقامة بوتين: نظام كييف سيتحمل مسؤولية فعلته

بوتين يؤكد لـ ترامب: هجوم كييف على مقر الرئاسة لن يمر دون رد

بوتين: ما كان للقتال أن يندلع لو أصغت سلطات كييف لروسيا

مقتل مدني وإصابة 16 آخرين في قصف روسي على كييف

كييف تصعد هجماتها ضد روسيا باستخدام أسلحة الناتو

موسكو تتهم كييف وداعميها بإفشال أي تقدم في الحوار الروسي-الأمريكي بشأن أوكرانيا

تفاصيل القرض الأوروبي الجديد لأوكرانيا وعدم استخدام الأصول الروسية المجمدة في دعم كييف

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في أمم إفريقيا

الصغرى تهدد مظاهر الاحتفال، درجات الحرارة يوم رأس السنة بمحافظات مصر

موعد مباراة الكاميرون وموزمبيق في كأس الأمم الإفريقية والقناة الناقلة

أبرزها قمة أرسنال، جدول مباريات ليفربول خلال شهر يناير المقبل

رحمة السماء أوسع من قسوة البشر، مرافعة النيابة في "جريمة اللبيني" تدمي القلوب

الداخلية تستعد لتأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد (صور)

فرح أسواني

5 نجوم بالكونغو الديمقراطية يرعبون "محاربي الصحراء" قبل مواجهة أمم إفريقيا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تهنئة غير المسلمين بأعيادهم تعد خروجا عن الدين؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

تفسير رؤية العروسة في المنام وعلاقتها بقدوم خير وفير قريبا

أدعية وأذكار تعين على التوفيق والنجاح في الامتحانات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads