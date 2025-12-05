الجمعة 05 ديسمبر 2025
أخبار مصر

البحوث الفلكية ينظم ورشة الأولى من نوعها لتعليم الفلك بحوض البحر المتوسط

القومي للبحوث الفلكية
القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية
ينظم مركز تعليم الفلك بمصر OAE-EGYPT، التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورشة العمل الإقليمية لتعليم الفلك SHAW-IAU في منطقة حوض البحر المتوسط وشمال إفريقيا والمنطقة العربية، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر 2025، بالتعاون مع مكتب تعليم الفلك OAE، وبتمويل من مؤسسة SHAW Prize، وبدعم من الاتحاد الدولي الفلكي، ومكتب تعليم الفلك في إيطاليا.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اهتمام الوزارة بدعم المبادرات والمشروعات التي تسهم في نشر الثقافة العلمية وتعزيز تعليم العلوم في المجتمع، مشيرًا إلى أن تطوير تعليم الفلك بات ضرورة مهمة لمواكبة التطورات العالمية في مجالات الفضاء والعلوم، ودعم قدرات الأجيال الجديدة عبر مناهج حديثة وأساليب مبتكرة تواكب رؤية الدولة نحو تمكين التعليم والبحث العلمي.

دعم أهداف الاتحاد الدولي الفلكي

من جانبه، أوضح الدكتور طه رابح، القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هذه الورشة تُعد الأولى من نوعها التي تُعقد في مصر، وتمثل خطوة مهمة نحو دعم أهداف الاتحاد الدولي الفلكي المتعلقة بالتعليم والتوعية العلمية، حيث تهدف لتوفير فرصة قيمة لاكتساب معارف جديدة وأساليب مبتكرة تعزز قدرة المعلمين على تدريس الفلك بثقة وفعالية.

وأضاف أن مصر من أوائل الدول المنضمة للاتحاد منذ عام 1925، كما أشار إلى أن مصر بدأت مؤخرًا خطوات جادة لتنفيذ مشروع تلسكوب بصري ضخم بقطر 6.5 متر، ليكون الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يعزز دورها في الجهود الدولية لفهم الكون.

ويقدم المركز، بإدارة الدكتورة سمية سعد، خلال الورشة برنامجًا متكاملًا يستهدف معلمي العلوم والرياضيات والتكنولوجيا في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، فضلًا عن المنسقين الوطنيين للتوعية وتعليم الفلك والمؤسسات غير الهادفة للربح، والطلاب المهتمين بعلوم الفضاء.

وتشمل فعاليات الورشة محاضرات متخصصة حول أفضل الممارسات في طرق تدريس الفلك، وعرض تجارب تعليمية من ممثلي الدول المشاركة، وورش عمل وأنشطة تفاعلية، ومحادثات لخبراء دوليين، إلى جانب جلسات تتناول تحديات تعليم الفلك وسبل تطوير تعليم الفلك خارج الفصول الدراسية، مثل القباب السماوية ونوادي العلوم.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد الفادي بشارة، رئيس اللجنة المنظمة، أن الورشة تمثل منصة مهمة للمنسقين الوطنيين لتعليم الفلك (NAECs) والعاملين في مراكز العلوم والقباب السماوية والمتاحف لتبادل الخبرات وتطوير الممارسات التعليمية في المنطقة.

يشارك في الورشة خبراء ومنسقون من بلغاريا، كرواتيا، اليونان، إيطاليا، إسبانيا، الجزائر، تونس، السودان، موريتانيا، المغرب، لبنان، جنوب إفريقيا، تركيا، بالإضافة إلى معلمين ومنسقين من مكاتب التعليم والتوعية في مصر، وبمشاركة قسم الفلك برئاسة الدكتور أشرف شاكر.

وعلى هامش الفعاليات، يقام مهرجان فلكي يقدم أنشطة متنوعة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تعليم علوم الفلك، كما تنظم الورشة زيارة ميدانية لمرصد القطامية الفلكي، والذي يضم أكبر تلسكوب بصري في شمال إفريقيا والشرق الأوسط بقطر مرآة يبلغ 2 متر.

