لتعزيز البحث العلمي والابتكار، تفاصيل مذكرة التفاهم بين صندوق رعاية المبتكرين والمجلس القومي للبحوث

صندوق رعاية المبتكرين
صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، فيتو
وقع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، التابع لوزارة التعليم العالي، والمركز القومي للبحوث مذكرة تفاهم اليوم، كخطوة استراتيجية لتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي، ولدعم الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال.

ونستعرض خلال هذا التقرير أهم مستهدفات التعاون والتي تتمثل في ما يلي:

خطة لتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي 

  • تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية وشركات ناشئة قادرة على المنافسة.
  • بناء منظومة وطنية متكاملة لدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالصناعة.
  • تعظيم الأثر التنموي للبحث العلمي وتعزيز الشراكات مع الجهات الوطنية الداعمة للابتكار.
  • توفير بيئة محفزة للباحثين وشباب العلماء لتطوير حلول علمية وتكنولوجية قابلة للتطبيق.
  • ربط نتائج الأبحاث باحتياجات الصناعة والمجتمع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز القدرة التنافسية لمصر.
  • دعم البيئات المتكاملة التي تعزز الابتكار وريادة الأعمال.
  • تسويق التكنولوجيا ونتائج البحث العلمي عبر ربط البحث بالصناعة.
  • يلتزم الطرفان بتقديم الدعم الفني والاستشاري، وبناء القدرات، وتسهيل الوصول إلى البنية التحتية البحثية.
  • تشجيع تحويل الأفكار البحثية إلى مشروعات وشركات ناشئة قابلة للنمو والاستدامة.
  • تعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر عبر دعم الابتكار والابتكار التكنولوجي.
  • تمكين المبتكرين والنوابغ من تطوير حلول علمية وتكنولوجية تسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري.
  • تأهيل الشباب لإقامة وإدارة مشروعاتهم الابتكارية والإبداعية بنجاح.
  • تطوير المشروعات القائمة.
  • تهيئة بيئة محفزة للأفكار الابتكارية والمشروعات الناشئة.
  • تعزيز قدرات رواد الأعمال وشباب الباحثين، وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشروعات ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام.

